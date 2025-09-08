  • Mar. Set 9th, 2025

Lo Sbaracco di Cento fa centro – il commento di Silvia Pedriali presidente della delegazione Confcommercio

Set 8, 2025
“La formula dello Sbaracco nella sua semplicità ha fatto di nuovo centro – commenta Silvia Pedriali, presidente della delegazione di Confcommercio nella città del Guercino – sia chiaro si tratta di una boccata d’ossigeno in un momento certamente complesso per i bilanci delle attività di vicinato. Nel mio contatto con le attività sabato scorso ho registrato soddisfazione ed entusiasmo due elementi che contraddistinguono i nostri negozianti che ancora una volta hanno dato prova di professionalità ed impegno fornendo anche suggerimenti per dare sempre maggiore appeal e visibilità a questo format che ha trovato la positiva complicità anche del bel tempo. Tra l’altro un edizione che ha visto la collaborazione del gruppo in costume I Bicicloni che ha dato un simpatico sapore vintage all’evento oltre che alle iniziative musicali serali. Una collaborazione sempre più stringente e positiva tra il Comitato Commercianti e la nostra Associazione di categoria che è fondamentale per un lavoro rivolto al centro storico (e non solo) per dare sempre maggiore evidenza alle attività di vicinato che sono la nostra identità. Un grazie sincero – come Confcommercio – a tutti i commercianti – conclude la Pedriali – che hanno aderito e contribuito al successo dell’edizione 2025″. 

