Lo Sbaracco ed il Concorso di Carnevale a CENTO – Sabato 28.02 – il commento di Confcommercio

Sprint finale per le attività collaterali al Cento Carnevale d’Europa: “Una collaborazione importante – spiega Silvia Pedriali, presidente della delegazione Confcommercio nella città del Guercino – quella che ci lega al Cento Carnevale d’Europa, Come Associazione di categoria – in stretta collaborazione con il Comitato Cento in Vetrina ed il Comune – vogliamo quindi aumentare il ventaglio delle occasioni per venire nella nostra città, fare shopping e magari tornare”.

Si parte dal tradizionale Sbaracco di Carnevale con un mix occasioni tra qualità e convenienza nelle decine di attività aderenti Si terrà l’ultimo sabato di febbraio, il 28 per l’intera giornata: un modo per salutare la manifestazione carnevalesca puntando sul connubio di opportunità, professionalità e convenienza che i visitatori potranno trovare nei nostri negozi di prossimità.

Infine si avvia a conclusione il Concorso di Carnevale: a fronte degli acquisti effettuati nel mese di Carnevale (dal 31 gennaio al 28 febbraio) in una serie di attività aderenti è stata consegnata ai clienti una cartolina da compilare con i dati dell’acquirente. Il tagliando è inserito in apposite urne poste negli esercizi commerciali. L’ultima domenica di Carnevale (1° marzo) sul palco di piazza Guercino, il finale: verranno estratti i cinque vincitori che si aggiudicheranno un valore in buoni spesa (300 euro complessivi) da utilizzare entro il 31 agosto 2026 nei negozi che hanno partecipato al concorso.

L’elenco delle attività aderenti alle due iniziative è consultabile sul sito confcommerciofe.it

Nella foto da sx Elisa Rimondi (segretaria Confcommercio delegazione Cento), un commerciante e Silvia Pedriali (presidente Confcommercio delegazione Cento)

