  • Gio. Feb 26th, 2026

dal 1996 network di informazione

Cronaca

Lo Sbaracco ed il Concorso di Carnevale a CENTO – Sabato 28.02 – il commento di Confcommercio

DiFONTE COMUNICATO STAMPA

Feb 25, 2026
Post letto da: 386

Sprint finale per le attività collaterali al Cento Carnevale d’Europa: “Una collaborazione importante  – spiega Silvia Pedriali, presidente della delegazione Confcommercio nella città del Guercino – quella che ci lega al Cento Carnevale d’Europa, Come Associazione di categoria – in stretta collaborazione con il Comitato Cento in Vetrina ed il Comune – vogliamo quindi aumentare il ventaglio delle occasioni per venire nella nostra città, fare shopping e magari tornare”.  

Si parte dal tradizionale Sbaracco di Carnevale con un mix occasioni tra qualità e convenienza nelle decine di attività aderenti Si terrà l’ultimo sabato di febbraio, il 28 per l’intera giornata: un modo per salutare  la manifestazione carnevalesca puntando sul connubio di opportunità, professionalità e convenienza che i visitatori potranno trovare nei nostri negozi di prossimità. 

Infine si avvia a conclusione il Concorso di Carnevale: a fronte degli acquisti effettuati nel mese di Carnevale (dal 31 gennaio al 28 febbraio) in una serie di attività aderenti è stata consegnata ai clienti una cartolina da compilare con i dati dell’acquirente. Il tagliando è inserito in apposite urne poste negli esercizi commerciali. L’ultima domenica di Carnevale (1° marzo) sul palco di piazza Guercino, il finale: verranno estratti i cinque vincitori che si aggiudicheranno un valore in buoni spesa (300 euro complessivi) da utilizzare entro il 31 agosto 2026 nei negozi che hanno partecipato al concorso.

L’elenco delle attività aderenti alle due iniziative è consultabile sul sito confcommerciofe.it 

Nella foto da sx Elisa Rimondi (segretaria Confcommercio delegazione Cento), un commerciante e Silvia Pedriali (presidente Confcommercio delegazione Cento) 

FONTE COMUNICATO STAMPA

Articoli correlati

Cronaca
Mesola. Affidato in prova viola le prescrizioni: 56enne arrestato dai Carabinieri.
Feb 25, 2026 Comando Carabinieri
Cronaca
Pacciamatura biodegradabile e irrigazione sostenibile in agricoltura
Feb 25, 2026 FONTE COMUNICATO STAMPA
Cronaca
Ostellato. 55enne trovata morta in casa: indagini dei Carabinieri.
Feb 25, 2026 Comando Carabinieri

You missed

Cronaca
Cronaca
Cronaca
Cronaca