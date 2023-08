LO SBARACCO NO!… perchè? Se lo chiede la Proloco di Cento

LO SBARACCO… fra gli eventi che abbiamo ideato e portato avanti per anni c’è lo sbaracco & notte bianca: ideato per essere da supporto agli esercenti del centro negli ultimi giorni di saldi…una sorta di spinta finale che, anno dopo anno, è cresciuta fino a divenire un evento totalmente autonomo.Anche nel 2023 abbiamo presentato, all’amministrazione comunale, il nostro progetto di “sbaracco” e, come tutte le altre proposte fatte non è stata minimamente presa in considerazione.Non si sa se si farà lo Sbaracco e, soprattutto, non si capisce il perché Pro Loco Cento ,che ha ideato l’evento, non possa continuare a farlo in coordinamento (ovviamente) con gli esercenti ed il comune stesso. Noi, come sempre, rimaniamo a disposizione…della comunità e di tutte le persone che amano Cento

Mi piace: Mi piace Caricamento...