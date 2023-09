LO STIMOLO DELLE FUNZIONI COGNITIVE ATTRAVESO LA LETTURA

Sono Roberta Giovannini e sono nata e cresciuta a Bologna; vivo a Cento da parecchi anni

ormai, dove insegno francese, cinese e aiuto ai compiti. Tra le mie molteplici passioni c’è

quella per gli albi illustrati e i libri per bambini, di cui ne possiedo parecchi.

In questo articolo, suggerisco alcune letture, per i più piccini e non, che vanno a stimolare

le funzioni cognitive dei bambini.

Ma andiamo a vedere quali sono e a cosa servono?

Le funzioni cognitive sono la percezione, l’attenzione, la memoria, l’apprendimento, il

pensiero, il processo decisionale e il linguaggio, ossia le abilità mentali necessarie allo

svolgimento di qualsiasi attività, da quelle relativamente semplici alle più complesse che

permettono al bambino di relazionarsi con se stesso e con gli altri.

Fiori! di Hervé Tullet è un libro gioco senza testo, pensato per i bimbi dai 6 ai 18 mesi.

Contenuto in una scatola, si apre a fisarmonica, non c’è un inizio né una fine, solo fiori

colorati su ogni pagina. La corolla del fiore è in plastica colorata trasparente e

sovrapponendo una pagina sull’altra ci si accorge come la combinazione di due colori

diventa un altro, come il giallo e il blu diventano verde; è un libro che stimola

l’immaginazione, la fantasia e la curiosità della scoperta.

Un libro adatto dai 9 mesi in su è Primi libri tattili animali di Fiona Watt e Stella

Baggott, è cartonato, contiene figure coloratissime e tante superfici tattili su cui scorrere il

dito al fine di sviluppare una discriminazione visiva e sensoriale dei vari materiali. Una serie di libri sono: Il mio libro degli odori Primi profumi di Carlo Gallucci

editore, cui segue: La frutta, Il mercato, La giornata, Buon Natale, Il giardino,

Tutti i frutti e Profumi buoni. Si tratta di libri colorati in cui, basta strofinare

l’immagine, per associare ad ogni elemento il suo profumo e servono a stimolare la

curiosità nel bambino e ad imparare i colori in modo divertente. L’età di lettura parte dai 3

anni.

Un altro libro molto educativo è Il bambino senza TV, di Luana Vergari e Galvão.

Narra del bambino Filippo che un giorno torna a casa e scopre che si è rotta la TV; questo

gli permette di creare e di vedere il mondo con altri occhi: si accorge infatti, che fuori dallo

schermo c’è tanto altro. È un libro che va a stimolare la fantasia, la capacità di trovare altri

interessi, di ampliare le conoscenze e soprattutto di dimostrare come la mente possa

andare oltre.

Sottolinea come la TV possa essere rimpiazzata da ben altro panorama; il bimbo scopre

quante cose ci sono al di là di uno schermo e mette in moto uno degli elementi più

importanti che non dovrebbe mai abbandonare né piccoli né adulti, ovvero la meraviglia e

lo stupore davanti alla bellezza, per esempio, di un cielo stellato, di un rumore individuato

che prima il volume della TV sovrastava; è la riscoperta di un mondo esteriore che non crea

dipendenza che, invece, può provocare un social, una TV o una PlayStation.

La lettura è adatta a partire dai 4 anni di età. Fiori di città di Jon Arno Lawson e Sydney Smith, racconta la storia di un papà, di una

bimba e di una passeggiata per la città. La bimba lungo il cammino trova dei fiori, che

raccoglie e regala al senzatetto, al cane del vicino, al fratello e alla mamma; sono le piccole

attenzioni che i bambini sanno riservare anche a chi non si accorge di loro.

E’ un silent book prevalentemente in bianco e nero che, attraverso la presenza di qualche

immagine colorata, che via via si infittisce, racconta la vicenda. L’età di lettura consigliata è

a partire dai 4 anni. Stimola l’immaginazione, il linguaggio, la fantasia, il lessico e aiuta a

capire come il contrasto bianco/nero e colore possa diventare un linguaggio narrativo vero

e proprio.

Un libro molto interessante è Zoom di Istvan Banyai; rappresenta un viaggio attraverso il

potere suggestivo di un’immagine in cui si fa leva sulla forza di immaginazione di

un’illustrazione. Rappresenta immagini dentro alle immagini e questo induce il lettore a

domandarsi cosa abbia davvero davanti agli occhi. L’immagine non è mai quella che

appare e, man mano che si sfoglia il libro, si va verso una direzione completamente

inaspettata. La ridondanza della parola “immagine” è dovuta al libro stesso che si esprime

in questo modo. Molto interessante proprio per questo suo potere innovativo che

rappresenta un potente stimolo per la trasformazione delle immagini stesse. L’età di

lettura è dai 5 agli 8 anni.Our planet di Jimi Lee è un libro cartonato adatto a tutte le età che si legge attraverso le

immagini; il buco centrale rappresenta il mondo e, pagina dopo pagina, si legge quale sarà

la prospettiva del futuro e ci si chiede se i futuri adulti, ora bambini, si prenderanno cura

del nostro pianeta meglio di quanto abbiamo fatto noi oppure no. Riusciranno a riparare il

danno prima che sia troppo tardi? L’autore Jimi Lee crede che il cambiamento sia

possibile. Le sue immagini mostrano che, quando lavoriamo insieme alla natura, tutto è in

armonia.

Gli albi illustrati, i silent book e i così detti libri per bambini si possono tranquillamente

leggere anche da adulti in quanto vengono interpretati e rivisitati con occhi diversi, ma

aiutano a stimolare quel linguaggio interiore che si perde con l’avanzare dell’età e

mantengono attive le funzioni cognitive. I silent book vanno a stimolare la capacità di

espressione verbale, l’immaginazione mentale e visiva, abbattono le barriere linguistiche

per chi non sa ancora parlare, stimolano la creatività, sviluppano l’analisi dell’immagine e

inducono a prestare attenzione ai dettagli.

In ambito scolastico sono un utile contributo sia appunto per incrementare la fantasia e il

lessico (anche in lingua straniera), ma vanno anche a creare l’idea di gruppo, di unione in

quanto coinvolge più bambini/ragazzi a raccontare il loro mondo interiore.



Roberta Giovannini

