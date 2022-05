LORENZO MALAGUTI NUOVO DIRETTORE SPORTIVO DELLA CENTESE CALCIO

La Centese Calcio è onorata di poter comunicare che un professionista di lungo corso, svariati successi e dal curriculum invidiabile entra a far parte del proprio mondo.

È notizia di ieri infatti l’ingaggio di Lorenzo Malaguti nel ruolo di Direttore Sportivo. La sua lunghissima storia calcistica è un biglietto da visita per la società, prima come giocatore, poi come D.S. di moltissime società sportive di serie D ed Eccellenza ( citiamo il il Corticella, il Crespellano, il Sasso Marconi, tutte promosse grazie alla sua esperienza e alla sua direzione). Non ultima la promozione in serie D del Progresso Calcio con allenatore Davide Marchini di alcuni anni fa, anche grazie al suo intuito e alla sua professionalità. Malaguti ha accettato l’incarico con grande gioia e determinazione, mettendosi immediatamente al lavoro. In primis per definire gli assetti e fortificare il filo d’unione fra prima squadra e settore giovanile, ambito che lo ha visto impegnato nella ultima stagione al fianco della juniores Nazionale del progresso Calcio. Con lui, la Centese Calcio compie l’ennesimo salto di qualità attraverso il proprio staff tecnico, che cresce ogni giorno, diventando una società sempre più competitiva, superando le difficoltà che hanno caratterizzato questa stagione. Con la direzione sportiva di Lorenzo Malaguti, si punta a ritornare a dare il lustro che la Centese merita, regalando a tifosi e sostenitori tante nuove emozioni.

La Centese Calcio augura a Lorenzo un buon lavoro, nell’attesa delle prime mosse che non tarderanno certo ad arrivare.

