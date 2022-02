LUTTO A CENTO: Morta Anna Lanzoni, storica titolare dell’Enoteca Lanzoni di via Guercino – Due settimane fa era deceduto il marito Antonio Bianchi, già assessore a Cento

A due settimane di distanza dal marito Antonio (80 anni) se n’è andata anche la moglie Anna Lanzoni (76 anni). Anna ha gestito per lunghi anni l’Enoteca Lanzoni in via Guercino, coadiuvata dai figli Andrea e Alberto. Con Anna Lanzoni se ne va un pezzo di storia della ristorazione centese. Alla famiglia vadano le più sentite condoglianze da parte della redazione di areacentese.com.

“Anna e Antonio sono stati amici sinceri con i quali ho trascorso molte serate in enoteca a degustare ottimi vini e prelibatezze culinarie. Due persone a me care che mi mancheranno tanto. Un abbraccio ad Alberto e ad Andrea”.

