LUTTO IN REDAZIONE, MORTO A 94 ANNI VITTORIO CEVOLANI, PAPA’ DEL NOSTRO AMICO E ATTUALE REDATTORE MARCO

La Redazione ed io personalmente, esprimiamo le più sentite condoglianze per la morte di Vittorio Cevolani, papà di Marco, storico collaboratore di areacentese.com, per tanti anni consigliere e vice presedente del Circolo della Stampa Giuseppe Pederiali di Cento. Vittorio Cevolani, grande appassionato di bocce, è stato per lunghi anni consigliere della Bocciofila Centese dove, il figlio Marco, ha ricoperto per un mandato la carica di Presidente. Alla famiglia Cevolani vada il nostro più affettuoso abbraccio in questo triste momento. Le esequie si svolgeranno lunedì 23 maggio alle ore 15 in Basilica di San Biagio in Cento.

