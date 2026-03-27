LUTTO NEL MONDO SPORTIVO: Morto Guido Bonzagni, ‘voce’ storica della Centese Calcio

| La Centese Calcio piange la scomparsa di Guido Bonzagni!

Il commovente commiato della Centese:

Ci sono persone che non lasciano semplicemente un ricordo.

Lasciano una voce. Un’emozione. Un pezzo di storia.

Per oltre 40 anni, Guido Bonzagni è stato la voce indimenticabile dello stadio Bulgarelli, oggi G&G Stadium.

La voce delle nostre domeniche, delle formazioni annunciate con passione, dei derby infuocati, delle partite sold out, delle emozioni vere.

La voce di una Centese che faceva battere il cuore a un’intera città.

Quando lo stadio era gremito, con la gente perfino sopra il tetto della piscina e affacciata dai palazzi di fronte, Guido era lì.

Con le sue apparecchiature di un’altra epoca, con il suo stile unico, con il suo amore infinito per questi colori.

E bastava sentirlo per capire che la Centese era casa.

E come dimenticare il suo ritornello diventato leggenda:

“Confezioni Campanini, veste uomo, donna, bambini”.

Una frase entrata per sempre nella memoria collettiva di intere generazioni di tifosi centesi.

Oggi se ne va un uomo buono, un amico, un simbolo.

Ma la sua voce resterà per sempre dentro ognuno di noi.

Tutta la Centese Calcio, il Presidente, il Consiglio Direttivo, i soci, i collaboratori, gli atleti e i tifosi,

si stringono con immenso affetto alla cara Gigliola,

con un pensiero che sale al cielo anche per l’indimenticato Massimiliano, storico tifoso biancazzurro, nel commovente ricongiungimento con il suo amato papà.

“Una persona gentile, affabile e cordialissima. Così lo ricordo, con grande affetto. Un uomo in perfetta simbiosi con sua moglie; erano due persone ma un’anima sola. E insieme hanno dovuto sopportare l’immenso dolore della perdita dell’unico figlio, lontano da casa (https://www.areacentese.com/morto-a-stoccolma-a-soli-46-anni-massimiliano-bonzagni/ link al nostro articolo). Ma, nonostante il tremendo lutto, sempre uniti, sempre accoglienti. Le parole, in questi casi, non hanno molto valore ma il mio saluto ad un amico lo voglio dedicare … un abbraccio alla amatissima moglie Giliola. Giuliano

Nella foto Guido Bonzagni alla presentazione di una delle sue ‘creature’, il calendario Gente di Cento. Dicembre 2022

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