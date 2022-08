LUZZARA (RE): Emanuele Chessa (ANC Cento) abilitato “esaminatore di unità cinofile da soccorso di superficie”

Si sono svolte a Luzzara (RE) il 20 e 21 agosto a completamento del percorso finalizzato all’abilitazione all’albo regionale di esaminatori di unità cinofile da soccorso di superficie, sono stati abilitati ed inseriti nell’organico 11 volontari di protezione civile come nuovi esaminatori.

Tra i quali è stato abilitato il nostro iscritto della Sezione ANC di Cento

e volontario dell’ANC Alto Ferrarese

Chessa Emanuele, addestratore cinofilo ENCI ed ora volontario esaminatore di cani da soccorso per la ricerca di persone scomparse in superficie per la Regione Emilia Romagna.

Mi piace: Mi piace Caricamento...