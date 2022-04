MACIO C’E’! Domenica 10 aprile a Pieve di Cento il II° Memorial Cremonini-Roncaglia

Domenica 10 aprile con inizio alle ore 8 del mattina le lenze caleranno nelle tranquille acque del lago dell’Associazione Sportiva “Lenza Floriana” di Pieve di Cento per la seconda edizione del Memorial Cremoinini/Roncaglia dopo lo stop forzato a causa della pandemia da “Covid 19” . L’ evento è organizzato dall’Associazione “Lenza Floriana ” e della Macio Organization. Per ‘Macio’, al secolo Massimo Macio Cremonini, si tratta della seconda edizione che, come la prima, si svolge in terra pievese e, anche in questa occasione, saranno presenti le autorità cittadine.

Mi piace: Mi piace Caricamento...