Madeira Portogallo: campionati Europei master di Atletica Leggera, si distingue l’atleta della Polisportiva Centese Gianni Albertini

A Madeira in Portogallo, nel periodo dal 8 al 19 ottobre, si sono svolti i Campionati Europei master di Atletica Leggera. Quasi 4200 i partecipanti provenienti da tutta Europa, gli Italiani al via erano ca. 260.

Fra questi l’atleta della Polisportiva Centese – Gianni Albertini , classe 1954, che si è cimentato su tre prove: salto con l’asta, 10.000 mt stadia e nel decathlon.

A Madeira ha ottenuto il 6° posto nel salto con l’asta e il 15° nel 10.000 mt. Nel decathlon ha ottenuto il 7° posto dove sono previste ben dieci prove:100 metri piani, salto in lungo, getto del peso, salto in alto, 400 metri piani,110 ostacoli, lancio del disco, salto con l’asta, lancio del giavellotto e 1500 metri piani; in quest’ultima gara ha ottenuto il primo posto.

Gianni Albertini, atleta poliedrico, ha da sempre praticato la corsa come sport principale ma da alcuni anni ha iniziato anche con il salto con l’asta conquistando quest’anno a Misano la maglia di campione Italiano e per la prima volta ha voluto cimentarsi nel decathlon.

