Maggio: Confimprenditori, Serve Festa dell’Imprenditore  

ROMA, “Nella giornata in cui giustamente si celebra il valore del lavoro e dei lavoratori, riteniamo altrettanto importante valorizzare e riconoscere il ruolo di chi il lavoro lo crea ogni giorno: gli imprenditori. Dietro ogni impiego, ogni stabilimento produttivo, ogni attività economica c’è infatti il coraggio, la visione e l’impegno di chi ha deciso di fare impresa”. Lo dichiara il presidente di Confimprenditori, Stefano Ruvolo. “Per questo motivo presenteremo una proposta di legge per l’istituzionalizzazione della Festa dell’Imprenditore, con l’obiettivo di offrire un’occasione ufficiale per riconoscere pubblicamente il contributo fondamentale degli imprenditori allo sviluppo del Paese. Non si tratta di contrapporre due mondi, ma di unirli nella consapevolezza che lavoratori e imprenditori condividono lo stesso destino. Il lavoro nasce dall’impresa e l’impresa cresce grazie al lavoro: sono due facce della stessa medaglia. La Giornata dell’Imprenditore vuole essere un momento simbolico ma concreto per promuovere una nuova cultura dell’impresa fondata sul rispetto reciproco, sull’innovazione e sulla responsabilità sociale”.