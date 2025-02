Maggioranza: Sulla sicurezza “Accuse pretestuose dal centrodestra”

I gruppi di maggioranza – Partito Democratico, Attiva e Cento Si Cura – rispondono compatti alle recenti dichiarazioni di Lega e Fratelli d’Italia, ribadendo il loro impegno e la fiducia nell’amministrazione comunale:

“Prima di tutto, vogliamo esprimere la nostra solidarietà ai commercianti colpiti, già impegnati ad affrontare le sfide di un contesto economico reso più difficile da politiche governative che continuano a favorire le grandi aziende a scapito del commercio di vicinato. È fondamentale non aggiungere ulteriori difficoltà a chi, ogni giorno, contribuisce alla vitalità economica e sociale della nostra comunità.”

“Il centrodestra centese, invece, si ostina a fornire un’immagine distorta della nostra città: con dichiarazioni pretestuose e allarmistiche, tenta di dipingere Cento come una realtà allo sbando. Questo atteggiamento danneggia non solo l’immagine del Comune, ma anche il lavoro e l’impegno dei cittadini e delle cittadine che operano con passione per rendere la nostra comunità sempre più attrattiva, vivibile e accogliente.”

“Non intendiamo negare le criticità esistenti: siamo consapevoli che ci sono problemi da affrontare, ma queste difficoltà sono comuni a tutte le città delle nostre dimensioni. Sin dal suo insediamento, l’amministrazione Accorsi si è impegnata per contrastarle, adottando misure concrete come l’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza nelle zone più critiche del nostro territorio, l’inserimento dello strumento del Daspo Urbano all’interno del regolamento di Polizia Urbana, l’aumento dei pattugliamenti della Polizia Locale. Questi interventi rappresentano un passo importante nel miglioramento della sicurezza urbana.”

“È importante ricordare che la sicurezza è una prerogativa fondamentale delle forze dell’ordine, a cui va il nostro pieno sostegno per l’impegno quotidiano nel presidio del territorio e nella tutela della comunità. Le amministrazioni locali, da parte loro, hanno il dovere di collaborare attivamente con le autorità competenti, mettendo a disposizione strumenti e risorse utili per potenziare la prevenzione e il controllo. In questa direzione, l’amministrazione Accorsi si sta distinguendo con azioni concrete e progetti mirati che rafforzano questa sinergia.”

“La realtà è che le leggi attualmente in vigore lasciano ai sindaci e alle amministrazioni comunali strumenti troppo limitati per agire in maniera efficace. Proposte repressive come il ddl sicurezza non rappresentano la soluzione. È necessario avviare un confronto serio e costruttivo per aggiornare le normative, rafforzando i poteri degli enti locali senza ledere i diritti fondamentali delle cittadine e dei cittadini. È altresì compito dell’autorità giudiziaria disporre le idonee misure di sicurezza nei confronti di persone che, seppure incapaci di intendere perché affetti da problemi psichici, esprimono comunque una pericolosità sociale nei confronti della cittadinanza”.

“Pur consapevoli del lavoro che resta da fare, ribadiamo il nostro sostegno convinto all’amministrazione guidata dal sindaco Accorsi. La sicurezza e la tutela della comunità rimangono al centro di un progetto chiaro e in costante evoluzione, basato sul dialogo, sulla prevenzione e su una visione di sviluppo condivisa per il futuro della nostra città.”

Partito Democratico di Cento

