MALTEMPO, RANCAN (LEGA): ‘’PASSA LA LINEA DELLA LEGA, CONCESSO LO STATO DI CRISI PER LE ZONE PIU’ COLPITE’’

“Dopo la nostra sollecitazione, la Regione Emilia Romagna ha concesso lo stato di crisi per le zone più colpite dal maltempo delle ultime ore”. Così Matteo Rancan, capogruppo della Lega in Consiglio Regionale e Commissario della Lega Emilia, che ha salutato con favore la decisione di riconoscere lo stato di crisi per l’Emilia-Romagna. “Lo avevamo chiesto subito dopo i primi fenomeni di forte maltempo che hanno caratterizzato anche queste ultime ore diverse zone della nostra regione – ha commentato Rancan – prendendo atto comunque del rinvio alla prossima settimana di un sopralluogo nelle zone più colpite da parte dei vertici regionali. “I danni sono evidenti – ha aggiunto Rancan – e la Regione deve intervenire subito per aiutare famiglie e imprese, sia commerciali che agricole, danneggiate drammaticamente da eventi atmosferici dalle gravissime conseguenze soprattutto nel ferrarese, modenese e parmense” ha concluso il capogruppo della Lega.

Mi piace: Mi piace Caricamento...