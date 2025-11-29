  • Sab. Nov 29th, 2025

MANIFESTAZIONE A DIFESA DELL’OSPEDALE DI CENTO: Forza Italia “Compatti a difesa dell’Ospedale”

DiFONTE COMUNICATO STAMPA

Nov 29, 2025
Cento – Il Segretario Comunale di Forza Italia Cento, Fausto Pareschi, rende noto che l’intero
Direttivo Comunale ha partecipato sabato 22 novembre, in modo compatto, alla manifestazione
promossa da un gruppo civico spontaneo nato per difendere l’Ospedale “SS. Annunziata” da un
depotenziamento che il territorio non accetta e non può accettare.
La piazza ha ribadito un principio semplice ma essenziale: la salute non è un favore, non è una
concessione, non è un’opzione variabile. La salute è un diritto. E un diritto si protegge. Sempre.
Negli ultimi mesi, il territorio ha visto segnali che hanno destato allarme e indignazione: il rischio
concreto di depotenziamento del Pronto Soccorso, la chiusura del Punto Nascite, la riduzione dei
posti letto in reparti essenziali e la contrazione di servizi sanitari vitali. A queste criticità, si sono
aggiunte negli ultimi giorni ulteriori segnalazioni di rischio di riduzione di ulteriori attività
specialistiche, elementi che confermano un trend preoccupante di progressivo indebolimento.
Non sono episodi isolati, ma tasselli di un processo che colpisce in modo significativo la qualità
dell’assistenza e la sicurezza dei cittadini, la sanità non può essere amputata; la sanità va governata,
sostenuta, difesa.
«Quella per l’ospedale non è una battaglia politica: è una battaglia di comunità, ed è una battaglia di
giustizia» prosegue Forza Italia. «Un ospedale non può essere trattato come una voce da correggere
in un bilancio. Un ospedale è una garanzia di vita, di cura, di dignità.»
Forza Italia ricorda che, già da mesi, è impegnata in un’azione concreta e continua: dalla raccolta
firme all’organizzazione di incontri pubblici dedicati ai problemi della sanità centese, realizzati anche
con il supporto e la partecipazione dei livelli regionali del partito; dalla collaborazione con le forze
politiche amiche al sostegno di tutti coloro che condividono questa battaglia. Un impegno costante,
volto a portare nelle sedi istituzionali le criticità del “SS. Annunziata” e a chiedere risposte chiare e
concrete.
«Difendere l’ospedale significa difendere il diritto più prezioso che abbiamo: il diritto alla salute. E
noi continueremo a proteggerlo, senza arretrare. Le comunità più forti sono quelle che non rinunciano
ai propri diritti e si uniscono per difendere il bene di tutti.»

Foto da: La Nuova Ferrara

