Marco Cevolani presenta “Il commissario Savignoni”, la nuova serie a puntate su Universi Incredibili

L’autore centese Marco Cevolani, noto per aver creato personaggi come Samuel Bertelli e Mattia Rosetti, torna a sorprendere i suoi lettori con una nuova figura: “Il commissario Savignoni.” Questa inedita serie sarà pubblicata a puntate sul sito di Universi Incredibili, un progetto editoriale curato dalla Biblioteca di Mattia che si propone di offrire storie inedite di autori locali.

Savignoni non è un eroe da prima pagina, né un burocrate grigio e anonimo. È un uomo pratico e risoluto, dotato di una calma quasi imperturbabile anche di fronte alle situazioni più intricate. La sua figura è quella di chi porta ordine dove regna il caos, di chi ha il compito ingrato ma essenziale di ripristinare la legalità e la funzionalità in enti locali commissariati per le ragioni più disparate: scandali, dimissioni in massa, dissesti finanziari o gravi inadempienze.

I lettori potranno seguire le sue avventure in formato digitale, esplorando misteri e intrighi narrati con lo stile avvincente e la profonda conoscenza del territorio che contraddistinguono la penna di Cevolani.

La scelta di pubblicare a puntate su Universi Incredibili sottolinea l’impegno dell’autore nel voler raggiungere un pubblico sempre più ampio, sfruttando le potenzialità del digitale per un’esperienza di lettura fresca e coinvolgente.

Non perdete l’appuntamento con la prima puntata de “Il commissario Savignoni” e preparatevi a immergervi in un nuovo, affascinante universo narrativo.

Per maggiori informazioni e per la lettura, visitare il sito: https://universi-incredibili2.webnode.it/]

