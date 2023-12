MARCO MATTARELLI: comitato verso ITALEXIT, LPC CVR, tre impegni per la LIBERTÀ che non si fermano-VIDEO

MARCO MATTARELLI: comitato verso ITALEXIT , LPC , CVR , tre impegni per la LIBERTÀ che non si fermano

Il 2023 si sta con concludendo ma anche quest’anno le speranze dei cittadini in un riscatto dalle politiche economiche nazionali ed amministrative locali fatte da partiti autoreferenziali sono andate deluse .Quest’anno gli amici del comitato verso ITALEXIT mi hanno voluto presidente e la sede del comitato è a CENTO , come è tuttora in città la sede di LIBERTÀ PER CENTO , ma anche del CVR ( comitato verifica ricostruzione) . Ciò non è un caso .La nostra città è uno spaccato della nostra sventurata nazione.In città , come in Italia da trent’anni la politica non fa più gli interessi dei cittadini . Ormai una cerchia ristretta di essi beneficia delle scelte politiche mentre la stragrande maggioranza le subisce .Subisce ingiustizie , subisce sprechi , subisce privilegi per pochi , subisce l’adesione ad un sistema economico europeo che ha progressivamente impoverito la nostra economia .il COMITATO VERSO ITALEXIT ha iniziato il suo percorso nel settembre 2023 e da allora intraprende il suo “ pellegrinaggio apostolico “ per divulgare in tutti i modi il proprio convincimento profondo : stop al neo liberismo sfrenato e libertà da un EURO in mano al sistema che arricchisce pochi tecnocrati ed impoverisce le nazioni : abbiamo pertanto fatto quattro tappe : Cento , Ferrara , Piacenza ,Bologna . Non ci fermeremo e nel 2024 sono tante le iniziative in cantiere , non esclusa una partecipazione alle amministrative di Ferrara . LIBERTÀ PER CENTO ha fatto sentire la sua voce in consiglio comunale per dieci anni dal 2011 al 2021 . in questi anni di sventure fra terremoto e Coronavirus ho comunque fatto di tutto per cercare di fare della macchina comunale una organizzazione più trasparente e vicina a tutti i cittadini , purtroppo devo constatare che non sono riuscito perché :

le tasse NON sono diminuite , anzi aumentate. In dieci anni la sola addizionale IRPEF passa dai 2,847 ai 4 milioni di euro ; L’IMU ha raggiunto i 10 milioni , le altre imposte sono aumentate , le sanzioni pure , nel triennale 2024-2026 raggiungono i 752.000 € ! I sevizi sono peggiorati e nel migliore dei casi stabili , NON certo migliorati ; Il debito al 31/12/2023 è di 21,6 MILIONI e cala meno che proporzionalmente passando in 14 ANNI da 34,4 milioni del 2012 ai 15,9 del 2026 ( cfr Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 30/11/2023 Oggetto: SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 – APPROVAZIONE – ( i nuovi mutui sono stati 1,5 con l’amministrazione LODI 5,5 con l’amministrazione TOSELLI ed attualmente 4 con l’amministrazione ACCORSI) . Abbiamo però venduto la quasi totalità delle partecipate , ma le tariffe dei servizi di igiene urbana sono aumentati a DOPPIA CIFRA ed ENTE FIERA IN FALLIMENTO HA UN DEBITO DI QUASI 500.000 € che pagherà pantalone, CMV SERVIZI ha perso 647.000 € nel 2022 e si dovrà fondere con CMV ENERGIA quasi obbligatoriamente , il teatro ci costa 800.000€ all’anno – 450.000 € solo per il carnevale . La trasparenza della macchina comunale peggiorata .

Per finire , la città ha perso il suo patrimonio più grande , la storica cassa svenduta ad un terzo del valore patrimoniale . Nel silenzio assordante di TUTTI , sindaci , politica, associazioni , ecc ecc , tranne mio , che non mi fermerò nella ricerca dei responsabili , anche se noti a tutti .C’è poi la tragicommedia della difesa dell’ospedale. Un polpettone fra firme raccolte , raccolte ma mai depositate per oscuri motivi , dichiarazioni inaffrontabili di certi politici , del sindaco e della giunta , dichiarazioni tranquillizzanti dei vertici politici regionali , ecc . Stesso schema visto per il sistema CASSA . Temo subiremo la stessa sorte .Tranquilli .Non c’è problema . Arriva il carnevale da quasi mezzo milione pagato dal popolino, presentato in pompa magna chiedendo il permesso ai reggiani nel salone di rappresentanza, svenduto ad un terzo del valore patrimoniale come tutta la ex CRCento spa . LPC continuerà a fare politica come la intendiamo noi , ovvero innumerevoli azioni di critica , analisi , valutazione oggettiva dei fatti documentata , comunicando alla gente tramite la stampa libera le nostre opinioni diversamente dai soliti applausi a comando della politica locale o delle pseudo opposizioni nostrane .Non ci fermeremo , LPC sarà come sempre un OSSERVATORIO a difesa della libertà in città e delle varie forme di affarismo che ancora incrostano le scelte politiche cittadine .IL CVR ( comitato verifica ricostruzione ) è stato attaccato giudizialmente da più soggetti pubblici e privati ma è stato ASSOLTO :Il 14 novembre 2023 il tribunale di Ferrara ha assolto due nostri esponenti querelati per diffamazione dal sindaco di terre del reno Roberto Lodi e dalla sua giunta comunale dell’epoca composta dagli assessori Filippo Marvelli , Michele Lodi , Elisabetta Zavatti , Letizia Fortini che con delibera di giunta Nr. 180 del 13/11/2019 decisero di presentare querela per tutelare gli interessi del comune . Costoro furono pure affiancati da una lettera del 24/12/2019 a firma di tutti I SINDACI DEL ALTO FERRARESE ( VIGARANO MAINARDA , BONDENO , POGGIO RENATICO , CENTO che all’epoca erano : Barbara Paron , Fabio Bergamini, Daniele Garuti , Fabrizio TOSELLI ) .fortunatamente le VERITÀ da noi evidenziate in decine di esposti , molti dei quali ancora latenti , hanno prodotto un recupero per la collettività di svariati milioni di erogazioni non dovute .Non ci fermeremo, il nostro obbligo statutario di difesa del denaro PUBBLICO ci impone di proseguire .Per il 2024 ci auguriamo e auguriamo ai nostri concittadini di non smettere di credere nelle forze naturali della giustizia che può trarre sostegno solo da una equa distribuzione delle ricchezze , da una effettiva valutazione del merito delle persone che si impegnano , da una vera parità di opportunità e da una vera certezza del diritto.BUON 2024

Mi piace: Mi piace Caricamento...