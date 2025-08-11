  • Lun. Ago 11th, 2025

dal 1996 network di informazione

Tag popolari
Cronaca

Marco Mattarelli entra nella consulta di Cento – Penzale

DiMarco Cevolani

Ago 11, 2025
Post letto da: 144

di marco cevolani

Il consiglio comunale di Cento nella sua ultima riunione del 30 luglio ha votato all’unanimità dei presenti la surroga di Marco Mattarelli (leader di Libertà per Cento ed ex consigliere comunale, nonché candidato sindaco, n.d.r) come nuovo componente della Consulta di Cento e Penzale, al posto di Esposito Francesco Pio, dichiarato decaduto dal Presidente del medesimo organo collegiale.

Queste le dichiarazioni del neo consultore, raggiunto dalla nostra redazione: “Inizialmente pensavo di non accettare vista la condizione irreversibile della città – spiega – dovuta a decenni di sottomissione della politica alle lobby locali. Tuttavia per rispetto verso il 10% di miei elettori che mi hanno dato fiducia nel 2016 quando mi candidati sindaco e al 5% di elettori di LPC che vi hanno dato fiducia nel 2021 – prosegue – ho accettato. Temo però che solamente una politica indipendente e trasparente potrà fare gli interessi della città. Personalmente al fianco del presidente Russo darò il mio contributo di esperienza e competenza maturata anche in dieci anni di consiglio comunale. Il primo tema che porterò sarà cui che più sta a cuore a LPC- conclude –  ovvero le priorità che riteniamo siano: economia, sicurezza, ambiente.“ 

Marco Cevolani

Articoli correlati

Cronaca
FESTA DI SAN GAETANO ALLA ‘CASA DI CAMPAGNA’ – Francesca Guidetti: “Riporteremo Torre Spada agli antichi splendori” – il video sul canale YouTube
Ago 11, 2025 Giuliano Monari
Cronaca
CENTO SI PREPARA AD ACCOGLIERE MIGLIAIA DI VISITATORI PER LA SUA STORICA FIERA
Ago 11, 2025 FONTE COMUNICATO STAMPA
Cronaca
Marco Cevolani presenta “Il commissario Savignoni”, la nuova serie a puntate su Universi Incredibili
Ago 10, 2025 FONTE COMUNICATO STAMPA

You missed

Cronaca
Cronaca
Cronaca
Cronaca