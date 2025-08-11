Marco Mattarelli entra nella consulta di Cento – Penzale

di marco cevolani

Il consiglio comunale di Cento nella sua ultima riunione del 30 luglio ha votato all’unanimità dei presenti la surroga di Marco Mattarelli (leader di Libertà per Cento ed ex consigliere comunale, nonché candidato sindaco, n.d.r) come nuovo componente della Consulta di Cento e Penzale, al posto di Esposito Francesco Pio, dichiarato decaduto dal Presidente del medesimo organo collegiale.

Queste le dichiarazioni del neo consultore, raggiunto dalla nostra redazione: “Inizialmente pensavo di non accettare vista la condizione irreversibile della città – spiega – dovuta a decenni di sottomissione della politica alle lobby locali. Tuttavia per rispetto verso il 10% di miei elettori che mi hanno dato fiducia nel 2016 quando mi candidati sindaco e al 5% di elettori di LPC che vi hanno dato fiducia nel 2021 – prosegue – ho accettato. Temo però che solamente una politica indipendente e trasparente potrà fare gli interessi della città. Personalmente al fianco del presidente Russo darò il mio contributo di esperienza e competenza maturata anche in dieci anni di consiglio comunale. Il primo tema che porterò sarà cui che più sta a cuore a LPC- conclude – ovvero le priorità che riteniamo siano: economia, sicurezza, ambiente.“

