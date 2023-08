MARCO MATTARELLI- LIBERTÀ PER CENTO – IL CONSIGLIO COMUNALE DEL 9 AGOSTO 2023 è il risultato di tre decenni di politica insussistente e genuflessa alle lobby locali

Nel corso del consiglio comunale del 9 agosto , una maggioranza autoreferenziale in assenza completa della minoranza e in totale assenza di dibattito approva fra le altre due delibere di particolare importanza per la città :

schema di accordo art. 11 L. 241/1990 e ss.mm.ii per il completamento delle opere già previste dalla convenzione urbanistica rep. 65505 e racc. 9854 del 03/08/2004 per l’attuazione del Piano Particolareggiato in variante al PRG situato nella zona produttiva “D4.6” tra via Modena e via Stradellazzo Cento (capoluogo); ( proposta n. 58) Presa d’atto del Bilancio Preventivo 2023 e triennale 2023-2024-2025 della Fondazione Teatro “G. Borgatti”; (proposta n. 69)

Si ricorda che la zona produttiva D4.6 è quella in cui insiste lo stabilimento CMV SERVIZI SRL , partecipata del comune al 97% attualmente amministrata dal Dott. Alessandro Pirani ( – uno dei referenti e fondatori di CENTO SICURA la lista civica che vedeva vice sindaco la Sig.ra PICARIELLO ) nominato dal sindaco ACCORSI il 12.5.2023 .La convezione urbanistica Nr. 65505 è quella con la società VALAZZA SRL azienda che fa riferimento al presidente della BCE di corporeno Giuseppe Accorsi. Ricordo altresì che l’immobile CMV fu costruito in leasing sul terreno della stessa VALAZZA SRL nel 2004 ( epoca sindaco BREGOLI ) ed ad oggi sull’immobile grava ancora un mutuo ipotecario di circa 1,2 milioni pagato dagli affitti di CLARA SPA per accordi politici ( pag. 9/46 della relazione di bilancio 2021 della società CMV SRL) .Sono passati quasi vent’anni perché il COMUNE veda riscontrati i propri diritti ! Si ricorda altresì che da un altra società in cui l’imprenditore in parola è socio cioè la CENTRO EMILIA TERREMOTO 2012 SRL , l’amministrazione attuale ha comprato per 3,8 milioni di mutuo una parte delle scuole di cartone di corporeno ( dopo aver pagato oltre 7,3 milioni di affitti dal 2013 ) .





Il bilancio preventivo 2023 2024 2025 della fondazione teatro BORGATTI approvato con gaudente unanimità dalla maggioranza vede contributi del COMUNE per un totale di 2.430.000€ ( !!) ovvero 890.000€ per l’anno 2023 e 770.000€ annui rispettivamente per il 2024 e 2025 . Si noti che le spese principali presentate nel triennale dalla fondazione teatro BORGATTI sono : 230.000€ per il personale dipendente e 380.000 per il carnevale . Ricordo che l’amministrazione TOSELLI deliberò per l’evento carnevale , con il solo mio voto contrario di allora , 340.000€ ( con iva superiamo i 420.000€ ) . L’amministrazione ACCORSI ne spende con iva oltre 463.000€ – se tutto andrà bene .Voglio infine brevemente ricordare ai distratti elettori ed agli ormai esausti cittadini della nobile città di CENTO che il creditore principale della fallita ENTE TERRITORIO SRL è proprio il “ carnevale” nella figura della società organizzatrice . Sarà interessante seguire le vicende fallimentari e vedere se il creditore principale del fallimento ente territorio farà valere i suoi diritti , visti gli inciuci anche con l’amministrazione attuale che da trent’anni vediamo ripetersi .Ovviamente la cosiddetta opposizione o minoranza oltre che ad essere inesistente in questo consiglio , si guarda bene dal sollevare una benché minima osservazione sui due punti sopra riportati.IO NON CI STO LIBERTÀ PER CENTO NON CI STA

