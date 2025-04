MARCO MATTARELLI – Presidente ex associazione piccoli azionisti CRCento spa ( cessata per incorporazione in CREDEM il 14.7.2021) : la nostra valutazione del bilancio 2024 FONDAZIONE CRCENTO

Il 29 aprile 2025 si è tenuta l’assemblea dei soci della fondazione cassa di risparmio di cento per ottenere il “ parere non vincolante “ dell’assemblea sul bilancio 2024 .

L’associazione dei piccoli azionisti ex CRCento spa è cessata con cessazione della cassa di risparmio di cento spa , avvenuta per fusione in CREDEM il 14.7.2021 , strana coincidenza con il 14 luglio 1789 , data storica della rivoluzione francese coincidente con la presa della bastiglia .

Tuttavia i 10.000 ( diecimila) piccoli azionisti esistono tuttora come soci CREDEM ed il sottoscritto in qualità di presidente della associazione ed ex capogruppo di LIBERTÀ PER CENTO in consiglio comunale ha l’obbligo morale di esprimere un parere .

IL BILANCIO 2024 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CENTO .

A pagina 51/90 in relazione si evidenzia la quotazione di 12,88€ raggiunti in marzo 25 dall’azione CREDEM la quale recentemente ha toccato i 13,28€ di massimo storico assoluto . Le nostre valutazioni pertanto si basano sul prezzo odierno di circa 12€ del 29 aprile 2025 , semplificheremo per rendere comprensibile ai cittadini il valore della FONDAZIONE che è di fatto un asset della CITTÀ.

ATTIVO .

4.601.995 azioni CREDEM per un controvalore di 55.223.940 € Il 100% delle azioni HOLDING CRCENTO SPA che ha venduto tutte le azioni CREDEM a 10,40€ e pertanto oggi non ha più debiti con la ex CRCento spa ed ha un patrimonio netto di 12.528.205€ 11.154.644 € di Btp e obbligazioni ( vendute nel corso del 2024 tutte le polizze della fallita assicurazione EUROVITA , pare abbiano ascoltato il nostro consiglio fatto ai clienti ed ai soci della ex CRCento spa nel 2023) 3.213.064€ di certificati di deposito bancari ( in sostanza i vecchi “ libretti di banca “) 1.326.860€ di saldo in conto corrente 3.513.188€ di immobili e opere d’arte ( l’unico immobile che possiede la fondazione quello sopra il liceo classico cevolani in via GUERCINO 47 . Gli uffici di via Matteotti sono in affitto da CREDEM)

TOTALE ATTIVO ( attività finanziarie + reali ) AD OGGI : 86.959.891€ ——-( OTTANTASETTE MILIONI circa ) .————

La fondazione non ha praticamente debiti avendo in sostanza 237.000€ in totale fra debito tributario e qualche fattura da ricevere .

I ricavi della fondazione derivano quasi integralmente dai dividendi CREDEM per 2.991.297€ e dalla holding CRCento spa per le azioni detenute nel 2024 di CREDEM . La holding verrà FINALMENTE liquidata .

I componenti degli organi di gestione della fondazione incassano complessivamente:

37.782€ il consiglio di amministrazione 15.444€ il consiglio di indirizzo 41.553€ il collegio dei revisori

VALUTAZIONI .

Abbiamo “ rivalutato “ gli asset della fondazione con la quotazione odierna di CREDEM che è vicina ai MASSIMI storici di sempre .

Pertanto abbiamo recuperato il bilancio 2017 della fondazione che possedeva all’epoca il 66,92% della CRCento spa che in quell’anno raggiunse il MASSIMO del PATRIMONIO NETTO OVVERO 203.059.390€ .

La fondazione pertanto possedeva un controvalore di 135.968.568€

altre attività finanziarie detenute per complessivi 11.861.000€

Il saldo di conto corrente 187.000€

Gli immobili e le opere d’arte 3.813.000 €

Pertanto quando la ex CRCento spa raggiunse il MASSIMO di patrimonio il TOTALE ATTIVO DELLA FONDAZIONE ERA DI 151.829.568€ ——-( CENTOCINQUANTA DUE MILIONI , circa ) ——.

CONCLUSIONI e RIFLESSIONI.

Abbiamo fatto questo esercizio di finanza REALE , sicuri di NON essere contraddetti in quanto i numeri sono INCONTROVERTIBILI .

Le azioni CREDEM dovranno raggiungere teoricamente i 31,3€ affinché i PICCOLI AZIONISTI rivedano i 20€ pagati nel aumento di capitale del 2002 .

Dal massimo storico di PATRIMONIO NETTO dichiarato dalla ex CRCento spa mancano teoricamente 65 MILIONI dal bilancio fondazione perciò la città si è IMPOVERITA.

Ovviamente sul territorio la fondazione è ancora importante, nel 2024 ha regalato 514.000€ di contributi per la sua missione storica .

L’operazione di fusione con CREDEM è stata vestita addosso alle esigenze della fondazione , ricordiamo il milione di azioni ex CRCento spa in loro possesso vendute a 7 € mentre per le restanti hanno obbligato 10.000 piccoli azionisti ad accettare il concambio che le valorizzò 3,5€ l’una.

Crediamo non ci sia da vantarsi, per nulla .

Suggeriamo altresì a LOR signori , eccellenti membri dell’alta società ed esponenti del establishment locale autoproclamati da statuto come insigni membri della migliore intelligenza a onorare il loro impegno in fondazione gratuitamente , onorati di servire la fondazione che è la CITTÀ essendo il SINDACO socio di diritto in rappresentanza dei cittadini , da sempre ed anzi invito il primo cittadino ad essere più incisivo nelle scelte della stessa fondazione .

MARCO MATTARELLI

PRESIDENTE LIBERTÀ PER CENTO

Mi piace: Mi piace Caricamento...