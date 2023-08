MARIKA ACCORSI – PRIMA CENTESE AI NAZIONALI ASSOLUTI DI CORSA

Per la prima volta la Polisportiva Centese – settore Atletica ha potuto annoverare un proprio tesserato ai campionati nazionali assoluti di atletica leggera, che si sono svolti nel fine settimana scorsa a Molfetta ( Ba), gareggiando sui 5.000 mt .

Parliamo di Marika Accorsi, 24 anni compiuti sempre tesserata con la Polisportiva Centese, alla quale rivolgiamo alcune domande:

– la tua storia di atleta?:

– Fin da giovane ho praticato nuoto anche a livello agonistico, poi con gradualita’ sono passata all’atletica leggera in modo particolare verso la corsa di resistenza piu’ che su quella di velocita’. Gia’ nelle campestri a scuola mi difendevo bene e da qui il passo e’ stato breve per dedicarmi alla corsa.

– da quanto tempo la pratichi ?

– direi che con continuità sono circa 7/8 anni e certamente il periodo del covid ha rallentato la graduale crescita non potendomi allenare come avrei voluto. Poi nel 2022, con la ripresa della preparazione, capivo che miglioravo ma avevo qualche problema. Con il mio allenatore – Enzo Cavani al quale rivolgo un grandissimo grazie- abbiamo iniziato un percorso per capire cosa c’era che non andava. Da qui la decisione di appoggiarmi ad un nutrizionista e ad alcuni esami che hanno evidenziato problemi di anemia.

– Poi i primi importanti risultati e la partecipazione ai Campionati Nazionali Assuluti?

– si, trovata la soluzione dei problemi, sono stati gli ultimi 6 mesi pieni di grandi soddisfazioni.

Ho vinto la maratonina dei Laghi a Bellaria in 1.18.10; vinto la Primiero Dolomiti Marathon di Km 26 con dislivello +800 in 1.54.07. Portato il mio personale sui 10.000 mt a 37.55.73 e i 5.000 a 16.39.01, ottenuto l’8 luglio scorso..

Quest’ultimo tempo mi ha permesso il ripescaggio e la partecipazione ai 5.000 mt dei Campionati Nazionali Assoluti 2023 che si sono svolti a Molfetta ( BA) e che mi ha fatto migliorare ulteriormente di ca. 5″ il mio personale.

– Che cosa hai provato a Molfetta?

– E’ stato emozionante, organizzazione perfetta, grande considerazione per gli atleti, pubblico che incitava e poter essere al via con le piu’ forti atlete italiana e’ veramente stimolante.

– Prossimi impegni?

– alcune maratonine Fidal verso fine anno e per il prossimo anno focalizzarmi sui 10.000 e….. un pensierino ai prossimi Campionati Assoluti.

