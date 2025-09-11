Marval acquisisce VM Motori di Cento, storico stabilimento meccanico ferrarese. Regione e Comune di Cento: “Si apre una nuova pagina, valuteremo con attenzione il piano industriale affinché assicuri un positivo impatto sociale e occupazionale nonché un rilancio dell’impresa”

Accordo vincolante di acquisto col Gruppo Stellantis sottoscritto da Gamma Engines, società costituita dagli azionisti di controllo di Marval Spa. Lunedì 15 settembre incontro in Regione per la valutazione dell’intesa

“Si apre una nuova pagina su cui scrivere un nuovo futuro per VM Motori di Cento, realtà produttiva rilevante per l’Emilia-Romagna. Una operazione che la Regione e il Comune hanno seguito dalle trattative fino al passaggio di oggi a Marval, e che auspichiamo abbia sia un impatto sociale che occupazionale positivi, con la prospettiva di un rilancio dell’impresa”.

È il commento del vicepresidente della Regione con delega allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla, dell’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia e del sindaco di Cento Edoardo Accorsi, sull’acquisizione da parte del Gruppo Marval Spa di VM Motori di Cento (Ferrara), con un accordo vincolante col gruppo Stellantis sottoscritto da Gamma Engines, società costituita dagli azionisti di controllo di Marval.

Il Gruppo Marval Spa è una multinazionale specializzata nelle lavorazioni meccaniche di precisione per motori industriali destinati a macchine agricole, movimento terra, veicoli commerciali e autocarri, con sedi operative in Italia, Regno Unito e Cina.

“Valuteremo con attenzione il piano industriale e la sua capacità di aprire nuove prospettive di sviluppo su un territorio fragile della nostra regione- aggiungono-. Parliamo, comunque, di un’operazione di stampo industriale che vede in campo un Gruppo con esperienza mondiale nel settore. Siamo fiduciosi che si apriranno nuove prospettive di mercato, lavorando in diversi settori e attraverso relazioni commerciali internazionali con una più ampia gamma di clienti”.

La Regione ha convocato per lunedì 15 settembre, in viale Aldo Moro a Bologna, un incontro tra i rappresentanti di Stellantis, Marval, Regione, Comune di Cento, Provincia di Ferrara e organizzazioni sindacali per valutare I contenuti del passaggio della VM Motori alla nuova proprietà.

La VM Motori, storica azienda centese (fondata nel dopoguerra da Vancini e Martelli per realizzare motori diesel per il settore agricolo), è specializzata nella produzione di motori per i mezzi marini e coinvolge un consistente indotto qualificato di imprese dei territori a cavallo tra le province di Ferrara, Bologna e Modena.

