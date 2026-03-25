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Massa Finalese: da aprile lavori di manutenzione al Cimitero

DiFONTE COMUNICATO STAMPA

Mar 25, 2026
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A partire dal mese di aprile, avranno inizio i lavori di manutenzione presso il Cimitero di Massa Finalese: gli interventi interesseranno l’area situata sul lato di via Albero e riguarderanno il rifacimento della copertura e la sistemazione delle arcate. Durante l’esecuzione dei lavori, la cittadinanza è invitata a rispettare la segnaletica e le delimitazioni di cantiere, attenersi ai divieti di accesso eventualmente predisposti e prestare la massima attenzione nelle aree limitrofe. “Ci scusiamo per eventuali disagi e ringraziamo i cittadini per la collaborazione – dice il vice sindaco Michele Gulinelli –

Con questi lavori, prende il via la prima parte della riqualificazione del cimitero di Massa Finalese. I lavori interesseranno l’area che si affaccia sia via Albero, oggetto da diverso tempo di infiltrazioni al tetto, e riguarderanno il rifacimento completo della copertura e la sistemazione delle arcate sottostanti. Questi lavori saranno propedeutici anche per la seconda parte di interventi che riguarderanno invece la parte del cimitero monumentale lesionato dal sisma 2012, che richiede un iter più complesso e più lungo”.

FONTE COMUNICATO STAMPA

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