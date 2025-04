«Massima solidarietà al Sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, da parte delle amministratrici e degli amministratori locali di Avviso Pubblico – ha dichiarato Isabella Masina, Vicepresidente di Avviso Pubblico e Vicesindaca del Comune di Voghiera (Fe)– Vanno bene gli scontri dialogici anche duri, fanno parte del confronto politico, ma nel nostro Paese non può esserci spazio per chi tenta di zittire il confronto democratico con la violenza verbale o fisica. Un atto gravissimo in cui perde tutta la comunità. Avviso Pubblico è vicino ad Alan Fabbri e a tutti coloro che nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali subiscono la violenza della minaccia. Oggi essere sindaco significa farsi carico di responsabilità gravose ed impegnative, fonte spesso di insidiose preoccupazioni, ma la violenza non dovrebbe mai essere una sua preoccupazione».

Da oltre quindici anni, Avviso Pubblico monitora il fenomeno delle intimidazioni e delle minacce agli amministratori locali attraverso il Rapporto annuale “Amministratori sotto tiro”. Un lavoro di documentazione e analisi che mette in evidenza quanto sia diffuso e preoccupante questo fenomeno, che colpisce sindaci, assessori e consiglieri comunali impegnati ogni giorno a servizio delle proprie comunità.

Dal 2010 la nostra Associazione ha censito 201 casi di minacce in Emilia-Romagna per un totale di 67 comuni colpiti – ovvero il 20 per cento del totale presenti nella regione – sugli oltre 5000 episodi che hanno interessato il nostro Paese. Di questi sono 12 casi che si registrati nella sola provincia di Ferrara. Numeri che destano preoccupazione. In questo contesto, il sostegno alle istituzioni e a chi le guida non è solo un dovere morale, ma un presidio democratico.

Difendere le istituzioni democratiche significa anche tutelare chi le rappresenta, soprattutto quando è oggetto di atti che cercano di minare la libertà di espressione e di decisione. In un momento storico segnato da crescenti tensioni sociali e politiche, ribadiamo l’importanza del confronto aperto, della trasparenza e della legalità come strumenti fondamentali per costruire una società giusta e coesa.

Chi amministra con trasparenza e coraggio non può e non deve essere lasciato. Serve un patto civico tra cittadini, istituzioni e forze sociali per proteggere la democrazia dalle minacce e rafforzare la cultura del confronto. Avviso Pubblico continuerà a sostenere le amministratrici e gli amministratori locali minacciati, promuovendo una cultura della legalità e del rispetto delle regole democratiche.

