MATTARELLI, Libertà per Cento: UNA CITTÀ RICCA IN ROVINA

Cento e la sua Fondazione , ricchezza vera o apparente ? Futuro roseo o declino ?

Dal bilancio 2022 del comune rileviamo un patrimonio netto di 174,433 MILIONI .Dal bilancio 2022 della fondazione cassa di risparmio di cento rileviamo un patrimonio netto di 54,9 MILIONI . La città può quindi contare su una “ ricchezza “ patrimoniale di 229,3 MILIONI di euro , idealmente 6.552 euro a cittadino dato l’ultimo rilevamento anagrafico di 35.000 abitanti scarsi , per altro in calo continuo da tre anni .La prima considerazione che LPC propone è pertanto questa :Sono 229 milioni di ricchezza vera , tangibile , reale o teorica ? questa non modesta cifra che appare enorme agli occhi dei più si traduce in vero benessere per i cittadini o in rituali e liturgie para-pubbliche di stampo ottocentesco in perfetto stile rococò con tanto di smoking , abiti lunghi , parrucconi , lustrini e fiumi di ringraziamenti in consiglio comunale ? Ha questa città una visione per il futuro da anni 30 del ventunesimo secolo o celebra ancora come da trent’anni a questa parte rituali formali di pseudo consenso plastificato in qualche articolo di giornale o video su YouTube ? LPC constata che la città di cento negli 2 anni ha perso : 120 milioni di risparmio azionario investito nella sua storica ex cassa di risparmio di cento spa ( ceduta a 55 milioni al CREDEM contro i 170 del ultimo patrimonio noto ) ;24 milioni di risparmio investiti in diamanti ;595 milioni investiti in polizze assicurative eurovita di cui ancora non si sa il destino essendo la compagnia in amministrazione straordinaria e i riscatti sospesi ;Decine di posti di lavoro persi in città fra ex VM ed ex CRCento spa , quest’ultima amministrata anche da ex dirigenti della stessa VM oltre che dagli stessi piccoli imprenditori locali che non sono riusciti a comprarsi la banca come hanno fatto a Ravenna .Il bilancio del COMUNE vede un saldo di conto corrente in banca di oltre 13,8 milioni al 31.12.2022 , il bilancio della FONDAZIONE 1,443 milioni .Il comune ha però debiti per 38,5 milioni di cui 23,250 milioni per mutui e ciò comporta un esborso annuo di 3,7 milioni ( capitale + interessi ) . La FONDAZIONE non ha debiti ma ha 6 milioni di polizze eurovita .La città e la sua fondazione sono strettamente legate anche se i sofisti arricceranno il naso affermando spocchiosamente che la fondazione è privata . Il che è formalmente vero ma il sindaco è socio di diritto e la melina che porta alla nomina dei soci della fondazione è nota a tutti ed ovviamente è politica . Tutto è politica .Come politica è la gestione della città , LIBERTÀ PER CENTO pur non essendo in consiglio comunale fa sentire la sua voce che rappresenta oltre 550 cittadini ed il 4,2% di elettori .LPC vuole portare CONSAPEVOLEZZA nei lettori ed i numeri sopra riportati speriamo aiutino .Noi vediamo una città che non è affatto felice , plurale e tanto meno audace , anzi .Vediamo un ritardo politico ed economico preoccupante, un silenzio offensivo sulla perdita della azienda di credito secolare , una mancanza di VISIONI della politica locale imbarazzante , starnazzi continui sulla sanità facendo finta di ignorare che a livello nazionale il SSN è finanziato per 128 miliardi sui circa 145 necessari .LIBERTÀ PER CENTO NON CI STA . IO NON CI STO La nostra ricetta è stata più e più volte presentata e non ci stancheremo mai di riproporla :La politica sia VISIONI , sia gestione trasparente , sia gestione per il benessere collettivo , sia gestione INDIPENDENTE e AUTOREVOLE .Da anni non è più così e per arrestare il declino è ora di AGIRE .Intanto continuiamo la nostra azione in difesa del RISPARMIO che grazie al triangolo meraviglioso di azioni , diamanti , polizze eurovita ha subito batoste nel silenzio assoluto della politica , tutta . MARCO MATTARELLI PRESIDENTE LIBERTÀ PER CENTO

