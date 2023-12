Matteo Casoni è il nuovo presidente della delegazione Ascom a Portomaggiore

E’ Matteo Casoni il nuovo presidente della delegazione Ascom Confcommercio a Portomaggiore: è stato eletto all’unanimità per acclamazione dall’assemblea dei soci “La nostra presenza vuole segnalare il forte impegno di Confcommercio a sostenere la ripresa delle attività di vicinato nella comunità portuense. Uno sviluppo che potrà essere possibile solo con percorsi congiunti tra il Pubblico ed il Privato. Una collaborazione indispensabile nella quale crediamo come filo conduttore su tutto il territorio provinciale” ha sottolineato Marco Amelio, presidente provinciale di Ascom Ferrara che ha colto l’occasione per ringraziare il presidente uscente Mauro Bondandini. “Oggi è più che mai necessario – commenta il neo presidente Casoni – puntare a valorizzare nei centri urbani e specie in quelli di piccole dimensioni il dato umano, sociale e chiaramente professionale, in termini di consulenza per fare un esempio, della attività di vicinato. Questi elementi costituiscono un autentico valore aggiunto che è insostituibile e da rafforzare”. “Una squadra coesa ed esperta – ha concluso il direttore generale Davide Urban – che è il punto di riferimento per il territorio in termini di rappresentanza associativa e professionale”. Nella stessa serata sono stati eletti i consiglieri che affiancheranno Casoni per i prossimi cinque anni: Stefano Bertoni, Mauro Bondandini, Mauro Campi, Elena Gozzo ed Andrea Roncarati. L’occasione è stata quella per lanciare un “ponte” di strategie all’attenzione dell’Amministrazione comunale rappresentata nell’occasione dall’assessore al Commercio, Enrico Belletti.

Matteo CasoniE’ amministratore unico della società che gestisce due negozi di Ottica, uno storico su Portomaggiore e l’altro su Argenta. Da sempre in Ascom è particolarmente attivo nella nostra Federazione provinciale di settore, Federottica. Da sempre impegnato nella promozione dello sport locale.

