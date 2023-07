MATTIA PALUMBO È UN NUOVO GIOCATORE DELLA BENEDETTO XIV

La Benedetto XIV è felice di comunicare che Mattia Palumbo è un nuovo giocatore biancorosso.

“Diamo il benvenuto a Cento a Mattia che quest’anno ricoprirà il ruolo di playmaker titolare della nostra squadra”, ha dichiarato Coach Matteo Mecacci presentando il nuovo acquisto della Benedetto. “Nonostante la sua giovane età vanta già esperienze importanti in società ambiziose e siamo convinti che il suo innesto arricchirà le nostre opzioni tattiche e la nostra duttilità, potendo sfruttare anche la sua taglia con assetti differenti che ben si integrano con gli altri esterni già presenti nel roster”.

Nato a Roma il 23 settembre del 2000, prodotto del rinomato vivaio della Stella Azzurra Roma, malgrado la giovane età Mattia Palumbo possiede già un’importante esperienza in Serie A2. L’esterno laziale, capace di giocare sia da playmaker che da guardia e di essere incisivo su entrambi i lati del campo grazie ai suoi 198 cm di altezza, esordisce in Serie B proprio con la Stella Azzurra a soli 16 anni di età; dal 2017, poi, è per tre anni a Treviglio: in Lombardia arriva la sua affermazione come uno dei talenti più brillanti della categoria cadetta, e le sue prestazioni (9 punti, 6 rimbalzi e 2,5 assist di media) gli valgono la chiamata della Fortitudo Bologna, con cui esordisce in massima serie e sullo scenario europeo, con 4 partite disputate in Champions League. Dopo un prestito a Scafati, Palumbo approda nel 2021 a Forlì dove viaggia a quasi 10 punti, 7 rimbalzi e 3 assist di media, prima della stagione 2022/23 vissuta a Udine.

Nonostante debba ancora compiere i 23 anni di età, Palumbo è quindi già un atleta affermato nella categoria ed un esperto conoscitore del campionato; ritrova inoltre alla Benedetto i suoi ex compagni di squadra Federico Mussini (con cui ha giocato a Udine), Lorenzo Benvenuti (a Scafati e Forlì) e Davide Bruttini (a Forlì).

Da tutta la Benedetto XIV un caloroso benvenuto a Mattia Palumbo!

