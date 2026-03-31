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Cronaca

Memorial Pederzini 2026: un’altra edizione di emozioni Dal 2 al 4 aprile a Cento

DiFONTE COMUNICATO STAMPA

Mar 31, 2026
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  1. Le palestre Giovannina e ISIT di Cento torneranno a riempirsi di voci, energia e talento, per
    una tre giorni che promette di essere ricca di gioie e grande basket. Al via, insieme ai padroni di
    casa della Benedetto 1964, ben 4 settori giovanili di serie A o A2, oltre a club che sono ben presenti
    nell’ambito del basket nazionale: APU Udine, Pallacanestro Reggiana, Insegnare Basket Rimini,
    Unieuro Forlì, Jolly Reggio Emilia, Vis 2008 Ferrara.
    Per via di una defezione last minute il torneo presenterà una novità. Sarà infatti introdotta la
    formula della “Champions League” di calcio per le 7 squadre partecipanti. Tutte le formazioni
    giocheranno 4 gare nei primi due giorni al termine dei quali si stilerà una classifica che determinerà
    le finali per i piazzamenti che si giocheranno l’ultimo giorno. Una struttura che, nonostante
    l’assenza del classico girone all’italiana, garantisce a ogni squadra più partite (almeno 5), più
    opportunità di confronto, più spazio per crescere. Confermate anche la gara del tiro da 3 punti e i
    premi per il miglior quintetto e l’MVP; in più al programma si aggiunge un ulteriore appuntamento
    formativo giovedì 2 aprile alle 19:30, quando il responsabile settore giovanile della Virtus Bologna
    Mattia Largo terrà un incontro con tecnici e addetti ai lavori del territorio.
    Nato per ricordare una figura profondamente legata alla comunità cestistica centese, il Memorial
    Pederzini si distingue sempre più nella sua capacità di raccontare storie. Storie di ragazzi che
    vivono il torneo come un primo assaggio di pallacanestro ad alto livello, di allenatori che colgono
    l’occasione per osservare e sperimentare, di squadre che arrivano da lontano portando con sé
    filosofie di gioco diverse e nuove idee. Le edizioni recenti hanno visto protagoniste realtà come la
    Virtus Bologna (vincitrice dell’edizione 2025), ma anche società emergenti che hanno portato
    freschezza e intensità e quest’anno ci saranno ben tre nuovi ingressi prestigiosi (Udine, Rimini e
    Forlì).
    Dopo il successo dell’edizione 2025, il Memorial Pederzini 2026 si inserisce in questa traiettoria
    con l’obiettivo dichiarato di alzare ancora l’asticella: livello tecnico elevato, ritmo serrato,
    attenzione all’esperienza degli atleti e valorizzazione della memoria che dà origine al torneo. Il
    Memorial Pederzini continuerà a essere un luogo dove il basket diventa linguaggio, relazione e
    crescita; un torneo che non celebra solo ciò che è stato, ma soprattutto ciò che sta arrivando. E il
    2026, a Cento, sta arrivando con grande energia.
    Informazioni su Emanuele Pederzini
    Emanuele Pederzini, noto a tutti come “Pede” è stato un atleta classe 1996, cresciuto nel settore
    giovanile della Benedetto 1964 con una parentesi in Virtus Bologna dal 2009 al 2012 aveva
    imparato l’abc del basket tra Cento e la Virtus, vincendo anche un titolo italiano U17 nella stagione
    2011/12 e condividendo il campo con un altro ragazzo centese come Andrea Tassinari e con il ben
    noto Simone Fontecchio, ad oggi in forza ai Detroit Pistons. In quella stagione l’allenatore fu
    Giordano Consolini e uno dei suoi assistenti è stato Mattia Largo, attuale responsabile del settore
    giovanile di Virtus Bologna.
    Uscito dalla trafila della giovanili con la Benedetto 1964 e dopo aver debuttato con la divisa della
    Benedetto XIV in serie B con apparizioni dal 2012 al 2016, è approdato alla 4 Torri Ferrara
    nell’annata 2016/17 in serie C Gold ed è rimasto nello stesso campionato, dopo essersi allenato con
    due centesi d’adozione come Carlos Delfino e Riccardo Cortese per un’intera estate, firmando con
    PSA Modena, poi con BSL San Lazzaro e Guelfo Basket nelle tre stagioni successive in C Gold.
    Dopo la prima ondata pandemico è rientrato brevemente in campo con Veni Basket S. Pietro in
    Casale prima della sua tragica scomparsa avvenuta nell’estate 2021.
    Albo d’oro del Memorial Pederzini
    Edizione 2025: 1. Virtus BO; 2. SMG Latina; 3. Pall. Reggiana. MVP: Lodini (Virtus BO)
    Edizione 2024: 1. Blubasket Treviglio; 2. Jolly RE; 3. Virtus BO. MVP: Bisesti (Treviglio)
    Calendario e svolgimento del torneo
    Giovedì 2 aprile
    Palestra Giovannina
    10:00 Reggiana-Forlì
    11:40 Benedetto 64 – Rimini
    14:30 Jolly – Reggiana
    16:10 Benedetto 64 – Forlì
    17:45 Udine – Rimini
    Palestra ISIT
    11:30 Vis-Udine
    17:00 Jolly – Vis
    Venerdì 3 aprile
    Palestra Giovannina
    10:00 Reggiana – Vis
    11:40 Forlì – Jolly
    15:00 Reggiana – Udine
    16:40 Vis – Benedetto 64
    18:20 Rimini – Forlì
    Palestra ISIT
    10:30 Udine – Benedetto 64
    15:30 Rimini – Jolly
    Sabato 4 aprile
    Palestra ISIT
    9:30 play-in 6-7
    11:00 finale 5-6 posto
    Palestra Giovannina
    11:30 Finale 3-4 posto
    Al termine Premiazioni da 8° a 3° posto
    14:30 Finale 1-2 posto
    16:30 Premiazione finale 1-2 posto e premi speciali

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