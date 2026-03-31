Memorial Pederzini 2026: un’altra edizione di emozioni Dal 2 al 4 aprile a Cento

Le palestre Giovannina e ISIT di Cento torneranno a riempirsi di voci, energia e talento, per una tre giorni che promette di essere ricca di gioie e grande basket. Al via, insieme ai padroni di casa della Benedetto 1964, ben 4 settori giovanili di serie A o A2, oltre a club che sono ben presenti nell’ambito del basket nazionale: APU Udine, Pallacanestro Reggiana, Insegnare Basket Rimini, Unieuro Forlì, Jolly Reggio Emilia, Vis 2008 Ferrara. Per via di una defezione last minute il torneo presenterà una novità. Sarà infatti introdotta la formula della “Champions League” di calcio per le 7 squadre partecipanti. Tutte le formazioni giocheranno 4 gare nei primi due giorni al termine dei quali si stilerà una classifica che determinerà le finali per i piazzamenti che si giocheranno l’ultimo giorno. Una struttura che, nonostante l’assenza del classico girone all’italiana, garantisce a ogni squadra più partite (almeno 5), più opportunità di confronto, più spazio per crescere. Confermate anche la gara del tiro da 3 punti e i premi per il miglior quintetto e l’MVP; in più al programma si aggiunge un ulteriore appuntamento formativo giovedì 2 aprile alle 19:30, quando il responsabile settore giovanile della Virtus Bologna Mattia Largo terrà un incontro con tecnici e addetti ai lavori del territorio. Nato per ricordare una figura profondamente legata alla comunità cestistica centese, il Memorial Pederzini si distingue sempre più nella sua capacità di raccontare storie. Storie di ragazzi che vivono il torneo come un primo assaggio di pallacanestro ad alto livello, di allenatori che colgono l’occasione per osservare e sperimentare, di squadre che arrivano da lontano portando con sé filosofie di gioco diverse e nuove idee. Le edizioni recenti hanno visto protagoniste realtà come la Virtus Bologna (vincitrice dell’edizione 2025), ma anche società emergenti che hanno portato freschezza e intensità e quest’anno ci saranno ben tre nuovi ingressi prestigiosi (Udine, Rimini e Forlì). Dopo il successo dell’edizione 2025, il Memorial Pederzini 2026 si inserisce in questa traiettoria con l’obiettivo dichiarato di alzare ancora l’asticella: livello tecnico elevato, ritmo serrato, attenzione all’esperienza degli atleti e valorizzazione della memoria che dà origine al torneo. Il Memorial Pederzini continuerà a essere un luogo dove il basket diventa linguaggio, relazione e crescita; un torneo che non celebra solo ciò che è stato, ma soprattutto ciò che sta arrivando. E il 2026, a Cento, sta arrivando con grande energia. Informazioni su Emanuele Pederzini Emanuele Pederzini, noto a tutti come “Pede” è stato un atleta classe 1996, cresciuto nel settore giovanile della Benedetto 1964 con una parentesi in Virtus Bologna dal 2009 al 2012 aveva imparato l’abc del basket tra Cento e la Virtus, vincendo anche un titolo italiano U17 nella stagione 2011/12 e condividendo il campo con un altro ragazzo centese come Andrea Tassinari e con il ben noto Simone Fontecchio, ad oggi in forza ai Detroit Pistons. In quella stagione l’allenatore fu Giordano Consolini e uno dei suoi assistenti è stato Mattia Largo, attuale responsabile del settore giovanile di Virtus Bologna. Uscito dalla trafila della giovanili con la Benedetto 1964 e dopo aver debuttato con la divisa della Benedetto XIV in serie B con apparizioni dal 2012 al 2016, è approdato alla 4 Torri Ferrara nell’annata 2016/17 in serie C Gold ed è rimasto nello stesso campionato, dopo essersi allenato con due centesi d’adozione come Carlos Delfino e Riccardo Cortese per un’intera estate, firmando con PSA Modena, poi con BSL San Lazzaro e Guelfo Basket nelle tre stagioni successive in C Gold. Dopo la prima ondata pandemico è rientrato brevemente in campo con Veni Basket S. Pietro in Casale prima della sua tragica scomparsa avvenuta nell’estate 2021. Albo d’oro del Memorial Pederzini Edizione 2025: 1. Virtus BO; 2. SMG Latina; 3. Pall. Reggiana. MVP: Lodini (Virtus BO) Edizione 2024: 1. Blubasket Treviglio; 2. Jolly RE; 3. Virtus BO. MVP: Bisesti (Treviglio) Calendario e svolgimento del torneo Giovedì 2 aprile Palestra Giovannina 10:00 Reggiana-Forlì 11:40 Benedetto 64 – Rimini 14:30 Jolly – Reggiana 16:10 Benedetto 64 – Forlì 17:45 Udine – Rimini Palestra ISIT 11:30 Vis-Udine 17:00 Jolly – Vis Venerdì 3 aprile Palestra Giovannina 10:00 Reggiana – Vis 11:40 Forlì – Jolly 15:00 Reggiana – Udine 16:40 Vis – Benedetto 64 18:20 Rimini – Forlì Palestra ISIT 10:30 Udine – Benedetto 64 15:30 Rimini – Jolly Sabato 4 aprile Palestra ISIT 9:30 play-in 6-7 11:00 finale 5-6 posto Palestra Giovannina 11:30 Finale 3-4 posto Al termine Premiazioni da 8° a 3° posto 14:30 Finale 1-2 posto 16:30 Premiazione finale 1-2 posto e premi speciali