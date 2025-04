“Memorial Pederzini”, torneo di basket giovanile organizzato dalla Benedetto 1964

Dopo il grande successo della prima edizione, torna il “Memorial Pederzini”, il torneo di basket giovanile

organizzato dalla Benedetto 1964 e patrocinato dalla Federazione Italiana Pallacanestro. L’evento, dedicato

alla categoria Under 14, si svolgerà dal 17 al 19 aprile nelle palestre Giovannina e ISIT di Cento e vedrà la

partecipazione di otto squadre pronte a sfidarsi in tre giorni di grande basket.

La Benedetto 1964 Cento, squadra di casa, ospiterà un torneo che promette tante sfide avvincenti e che

prevede una variazione rilevante rispetto all’anno passato: ci sarà una partita in più per tutte le squadre e la

competizione comincerà già dal giovedì mattina. In contumacia della BluAcademy Treviglio campione in

carica, la squadra vincitrice del Memorial Pederzini 2025 sarà individuata tra la squadra di casa, Virtus BCC

Emilbanca Bologna, la Pallacanestro Reggiana Academy, Jolly Reggio Emilia, Pol. Compagnia dell’Albero,

Vis 2008 Ferrara, SMG Latina e Petrarca Padova. Le 8 partecipanti sono divise in due gironi all’italiana, da

cui le prime 2 squadre di ciascun gruppo avanzeranno alla “Final Four” e le altre formazioni si

contenderanno il resto delle posizioni. Dopo un’edizione con due partite terminate al supplementare e

tante sfide equilibrate, la competizione si prospetta altrettanto emozionante. Come nell’anno passato sarà

prevista anche una gara del tiro da 3 punti e saranno premiati i migliori cinque del torneo e il Most Valuable

Player.

Giunto alla seconda edizione, il torneo nasce per ricordare Emanuele Pederzini, atleta classe 1996 cresciuto

tra le giovanili della Benedetto 1964 e della Virtus Bologna, che ha sempre vissuto la pallacanestro con

passione e con il sorriso sulle labbra e non c’è occasione migliore di un torneo in cui centinaia di ragazzi

pieni di speranza e determinazione si mettono a confronto al massimo delle proprie possibilità.

Dal 17 al 19 aprile, gli appassionati di basket potranno assistere a sfide entusiasmanti e vivere un’edizione

che promette di essere ancora più intensa e coinvolgente. Il Memorial Pederzini non è solo una mera

competizione, ma un momento di condivisione e celebrazione dello sport che “Pede” ha sempre amato.

Informazioni su Emanuele Pederzini

Emanuele Pederzini, noto a tutti come “Pede” è stato un atleta classe 1996, cresciuto nel settore giovanile

della Benedetto 1964 con una parentesi in Virtus Bologna dal 2009 al 2012 aveva imparato l’abc del basket

tra Cento e la Virtus, vincendo anche un titolo italiano U17 nella stagione 2011/12 e condividendo il campo

con un altro ragazzo centese come Andrea Tassinari e con il ben noto Simone Fontecchio, ad oggi in forza ai

Detroit Pistons. In quella stagione l’allenatore fu Giordano Consolini e uno dei suoi assistenti è stato Mattia

Largo, attuale responsabile del settore giovanile di Virtus Bologna.

Uscito dalla trafila della giovanili con la Benedetto 1964 e dopo aver debuttato con la divisa della Benedetto

XIV in serie B con apparizioni dal 2012 al 2016, è approdato alla 4 Torri Ferrara nell’annata 2016/17 in serie

C Gold ed è rimasto nello stesso campionato, dopo essersi allenato con due centesi d’adozione come Carlos

Delfino e Riccardo Cortese per un’intera estate, firmando con PSA Modena, poi con BSL San Lazzaro e

Guelfo Basket nelle tre stagioni successive in C Gold. Dopo la prima ondata pandemico è rientrato

brevemente in campo con Veni Basket S. Pietro in Casale prima della sua tragica scomparsa avvenuta

nell’estate 2021. In memoria di Emanuele, pochi mesi dopo la scomparsa, è stata ideata (insieme a

Benedetto XIV, Benedetto 1964, Fondazione Zanandrea, Strade APS e Polisportiva Centese Ramo Rosa)

