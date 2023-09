Mercato Europeo a FERRARA – dal 22 al 24.09 (viale Alfonso I d’Este – Bagni Ducali)

Il taglio del nastro inaugurale si terrà venerdì 22.09 alle ore 12 ai Bagni Ducali alla presenza degli assessori comunali Matteo Fornasini ed Angela Travagli. La stampa è invitata fin da ora

Un viaggio nei sapori del mondo approdato in città fin dal 2010: un percorso eno gastronomico corredato da una miriade di proposte di manufatti artigianali, di abbigliamento, di bigiotteria etnica…

“Un’iniziativa che è il punto di riferimento per tanti altri eventi – interviene Davide Urban, direttore generale di Ascom Confcommercio Ferrara – e certamente rimane intatto tutto il suo fascino nel rendere la città ancora più ospitale ed attrattiva in una collocazione che valorizza viale Alfonso I d’Este e ribadendo tutta la sua efficacia e riscontrando il gradimento dei visitatori di ogni età”.

“Il Mercato Europeo – aggiunge Alessandro Ceragioli presidente provinciale di Fiva Confcommercio Ferrara – è senza ombra di dubbio l’evento di piazza più atteso nel suo mix originale che non risente certo dell’età”.



La XIII edizione del Mercato Europeo – con il patrocinio del Comune e della Camera di Commercio – è anche l’occasione per lanciare un prossimo appuntamento significativo: la Giornata Mondiale dell’Alimentazione, in programma il prossimo 16 ottobre, nella quale i Panificatori Ferraresi aderenti ad Ascom sosterranno un eccellenza della tavola piena di storia e tradizioni – “la Coppia Ferrarese” – “In cima alle richieste dei turisti come sigillo della città estense” come sottolinea Sergio Perdonati presidente dei Panificatori Ascom

Contribuiscono in maniera determinante alla logistica i volontari della Contrada di Santa Maria in Vado. Al Mercato Europeo ci sarà una postazione della delegazione ferrarese della Fondazione ANT Italia Onlus che si occupa dell’assistenza medico specialistica gratuita ai malati oncologici, e che proprio in collaborazione con i Panificatori Ascom realizzerà una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi.



Orari dalle ore 09.30 alle 01.30.

Numero espositori – circa un centinaio

Paesi presenti –Argentina, Austria, Belgio, Brasile, Cina, Ecuador, Egitto, Francia, Germania, Ungheria, India, Irlanda, Israele, Italia, Giappone, Marocco, Messico, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Rep. Ceca, Russia, Senegal, Spagna, Stati Uniti.

Novità – banchi di gastronomia cinese e giapponese, ristorazione irlandese, abbigliamento tecnico per la montagna

Presenti anche postazione di associazioni di volontariato ed imprese del nostro territorio: Spaghetteria Di Maggio (San Martino), Estense Motori, Fondazione ANT sezione di Ferrara, Contrada S.Maria in Vado – Palio di Ferrara ed una pattuglia di operatori che operano nel settore degli spettacoli viaggianti: Carlo Bracco, Libero De Bare, Irma Gennari e Riccardo Folloni: Questi ultimi proporranno un ampio ventaglio di divertimenti per grandi e piccini.

