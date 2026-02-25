  • Gio. Feb 26th, 2026

Cronaca

Mesola. Affidato in prova viola le prescrizioni: 56enne arrestato dai Carabinieri.

DiComando Carabinieri

Feb 25, 2026
Lo scorso 24 febbraio i Carabinieri della Stazione di Mesola hanno arrestato un 56enne, dando esecuzione ad un decreto di revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

L’uomo, con numerose vicende giudiziarie alle spalle, era stato ammesso in via alternativa a scontare la pena fuori dal carcere, con l’obbligo di rispettare quanto imposto dall’Autorità Giudiziaria. I quotidiani controlli messi in atto dai militari della locale Arma e dalla comunità terapeutica dove era ospitato, hanno permesso di documentare ripetute violazioni alle prescrizioni imposte, che immediatamente segnalate hanno indotto l’Ufficio di Sorveglianza di Bologna a revocare il beneficio, disponendo il rientro in carcere.

Le vicende del 56enne traggono origine da una serie di colpi, messi a segno tra il 2011 e il 2012, che avevano creato un forte allarme sociale nel ferrarese. Secondo quanto accertato all’epoca, l’uomo agiva quasi sempre con un modus operandi consolidato: utilizzava auto rubate poco prima per raggiungere gli obiettivi, per poi fare irruzione in delle farmacie travisato e armato di coltello o cutter.

Proprio a seguito di uno di questi episodi, nel giugno 2012, i Carabinieri riuscirono a chiudere il cerchio individuandolo e bloccandolo a Ferrara.

Pertanto, al termine delle formalità di rito, il 56enne è stato tradotto dai Carabinieri di Mesola presso la Casa Circondariale “Costantino Satta” di Ferrara, dove dovrà terminare di scontare la propria pena.

