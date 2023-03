MESOLA e GORO: Cultura della legalità, lotta al bullismo e al cyberbullismo, i Carabinieri incontrano gli studenti dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” di Mesola.

Nelle mattinate del 27 e 28 marzo 2023, il Comandante di Compagnia di Comacchio, Magg. Luca Treccani, accompagnato dal Mar. Antonello Luongo, Comandante della Stazione di Mesola, hanno incontrato nelle sede di Mesola, Bosco Mesola e Goro gli studenti della Scuola Secondaria di Primo dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” per promuovere la cultura della legalità e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Gli studenti hanno posto ai Carabinieri domande per meglio comprendere le notizie che leggono sui media, anche in relazione ai recenti episodi accaduti nel territorio, relativi ad aggressioni ai danni di minori ripresi con i cellulari e poi resi virali mediante la loro diffusione sui social. I Carabinieri hanno fornito ai giovanissimi studenti consigli pratici circa i comportamenti da assumere di fronte ad episodi di bullismo ed hanno spiegato loro quali possono essere le conseguenze giuridiche – anche molto gravi – di comportamenti riconducili al fenomeno.

