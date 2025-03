MESOLA (FE). Entra in casa tentando di rubare un portafoglio: individuato e denunciato dai Carabinieri

Nel pomeriggio del 4 marzo 2025 i Carabinieri della Stazione di Codigoro, allertati da una segnalazione giunta al numero di Pronto Intervento 112, sono intervenuti a Mesola, presso l’abitazione di una residente della zona, che aveva subito un tentativo di furto in casa.

La donna aveva lasciato temporaneamente la porta aperta e, nel rincasare, si è trovata faccia a faccia con il ladro. L’uomo, vistosi scoperto, ha lasciato cadere il portafoglio che stava tentando di portare via, trovato poggiato su un tavolo, ed è scappato a bordo di un piccolo furgone bianco. Determinanti si sono rilevate le ricerche immediatamente avviate dai Carabinieri e l’accurata descrizione fornita dalla vittima.

L’uomo, un cittadino straniero già noto ai Carabinieri per specifici trascorsi criminali, è stato infatti individuato dopo qualche ora.

Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria estense per cui dovrà rispondere di tentato furto in abitazione.

