MESOLA: I Carabinieri incontrano i piccoli della Scuola dell’Infanzia

Nella mattinata di mercoledì 26 aprile, i Carabinieri della Stazione di Mesola (Fe) si sono recati presso la scuola dell’Infanzia “A. Manzoni” di quel centro al fine di sensibilizzare i bambini riguardo la tematica dell’educazione stradale, attraverso un approccio ludico – ricreativo. In particolar modo è stato allestito, nello spazio verde antistante alla scuola, un percorso con segnaletica verticale ed orizzontale, attraverso il quale i bambini, sia a piedi che in bicicletta, hanno potuto apprendere come attraversare una strada in sicurezza nonché a riconoscere alcuni segnali di prescrizione, di pericolo e di indicazione. L’iniziativa, molto apprezzata dai giovanissimi cittadini, si inserisce nel più ampio contesto del progetto per “La cultura della legalità” promosso dall’Arma dei Carabinieri su tutto il territorio nazionale e rivolto agli studenti/alunni degli istituti di formazione di ogni ordine e grado.

