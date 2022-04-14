MESOLA: SERIE DI CONTROLLI, PRESSO AREE DISMESSE

DURANTE LA NOTTE I CARABINIERI DELLA STAZIONE DI MESOLA HANNO PROCEDUTO AD UNA SERIE DI CONTROLLI, PRESSO AREE DISMESSE, INDIVIDUANDO ALL’INTERNO DELL’EX STABILIMENTO MANIFATTURA TABACCHI DI BOSCO DI MESOLA, NR. 2 AUTOCARRI E NR. 2 MEZZI D’OPERA, NONCHE’ NUMEROSE BOBINE DI RAME ED ATTREZZI DA LAVORO, RISULTATI PROVENTO DI ALCUNI FURTI COMMESSI NELLE PROVINCE DI FERRARA E RAVENNA. LA REFURTIVA E’ STATA RESTITUITA AI PROPRIETARI E SONO IN CORSO APPROFONDITE INDAGINI DA PARTE DEI CARBINIERI DI MESOLA, INSIEME AL NUCLEO OPERATIVO DELLA COMPAGNIA DI COMACCHIO.