Mesola: viola l’obbligo di dimora, arrestato dai Carabinieri

Nella mattinata del 25 luglio i Carabinieri della Stazione di Mesola hanno dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di un ventinovenne straniero.

Il giovane, dopo essere stato arrestato per una rapina commessa in provincia di Rovigo e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora a Mesola, già il giorno seguente, incurante del provvedimento, si era recato in altri comuni venendo individuato e segnalato alla Procura di Rovigo dalla Stazione Carabinieri di Mesola.

Nella giornata di ieri il Tribunale di Rovigo – Sezione G.I.P. ha emesso nei suoi confronti la citata misura cautelare, date le reiterate violazioni.

Al termine delle formalità di rito, i militari hanno accompagnato l’uomo presso il suo domicilio di Mesola dal quale non potrà allontanarsi.

