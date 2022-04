METEO: In arrivo forti venti di burrasca tra giovedì e venerdì

DALLE PRIME ORE DI DOMANI, GIOVEDI 07 APRILE 2022, SI PREVEDONO VENTI FORTI OCCIDENTALI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE PER LE SUCCESSIVE 6/9 ORE SULLA BASILICATA, PER LE SUCCESSIVE 12 ORE SU SICILIA E SARDEGNA E PER LE SUCCESSIVE 24/36 ORE SULLA CALABRIA.

SI PREVEDONO, INOLTRE, DALLA SERATA DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE VENTI FORTI OCCIDENTALI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SU EMILIA-ROMAGNA E MARCHE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE AREE

APPENNINICHE.

