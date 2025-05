METTI IN MOTO IL DONO, iniziativa promossa da FIDAS il 14 giugno al Parco ‘I Gorghi’ a Renazzo, Giornata Mondiale del Donatore di Sangue

L’iniziativa promossa da FIDAS, e rivolta a tutte le federate d’Italia nel periodo maggio – ottobre

2025, raccoglie con forza gli appelli lanciati dal Centro Nazionale Sangue per aumentare le azioni di

sensibilizzazione delle principali associazioni del dono e venire incontro alla carenza di sacche

ematiche che rendono complicato il sistema di compensazione tra regioni del nostro Paese.

È questa l’idea: far capire a tutti l’importanza del dono, soprattutto in un periodo che storicamente

registra una forte contrazione delle donazioni di sangue e di plasma, in cui ogni sacca raccolta diventa

importante per garantire la continua disponibilità anche durante i mesi più caldi dell’anno.

Da quest’anno l’iniziativa diventa ancora più inclusiva.

Il progetto non sarà dedicato esclusivamente alle passeggiate in moto e vespa (come nelle passate

edizioni) ma anche a quelle in bicicletta ed alle camminate ecologiche e culturali.

Anche Fidas Renazzo Odv partecipa alla quinta edizione di “Metti in Moto il Dono” e lo farà in una

giornata particolarmente significativa per i donatori di sangue.

Nella giornata del 14 giugno, Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, al Parco dei Gorghi a

Renazzo (Fe), si svolgerà la Camminata Ludico Motoria Libera “Metti in Moto Il Dono” di 5 Km.

La partecipazione è aperta a tutti, inizio iscrizioni dalle ore 18:00. Partenza ore 18:30, all’arrivo ai

partecipanti verranno consegnati gadget FIDAS dedicati all’iniziativa.

All’interno del Parco, intrattenimento musicale, momenti informativi sull’importanza del dono del

sangue e del plasma e allegri palloncini per bambini e non.

Al termine della passeggiata, apertura stand gastronomico con gnocchini fritti, patatine fritte, bibite

e birra

