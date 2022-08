MIGLIARINO: Tragico incidente, vola nel canale e muore Marino Pasquale, 44 anni di Policoro (MT) residente a Ostellato

Ieri sera, verso le ore 19:15, in località Ponte Scalabrina del Comune di Migliarino, via San Lorenzo SP 68, un’autovettura Chevrolet Matiz è fuoriuscita autonomamente dalla sede stradale terminando la corsa in un canale attiguo. L’unico occupante, Marino Pasquale, nato a Policoro (MT) il 13 agosto 1978, residente ad Ostellato, è deceduto sul colpo. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco; i rilievi tecnici sono stati effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Portomaggiore al fine di stabilire l’esatta dinamica del sinistro. Il Magistrato di turno ha disposto il trasporto della salma presso l’istituto di medicina legale di Ferrara.

Aggiornamento sull’incidente di Migliarino: il deceduto, Marino Pasquale, nato a Policoro (MT) il 13 agosto 1978, era residente ad Ostellato.

