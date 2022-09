Miss Italia: la ferrarese Virginia Cavalieri scelta a Fano sarà tra le 21 finaliste

Virginia Cavalieri 18enne di Ferrara, ha iniziato il suo percorso a Miss Italia sabato 6 agosto in occasione della fiera Dell’aglio Dop di Voghiera dove ha letteralmente sbaragliato la concorrenza, apprezzatissima dalla giuria e dal numeroso pubblico si è aggiudicata la fascia di miss Ferrara 2022 che le ha aperto le porte delle finali regionali. Pochi giorni dopo, il 20 a Sarsina nel cesenate in occasione di una finale regionale si piazza nuovamente al primo posto e vince l’ambita fascia di miss Cinema Emilia-Romagna, staccando cosi il pass per la prefinale di Fano.

Ma non è finita, la Cavalieri sempre molto apprezzata dal pubblico e dalle varie giurie, trionfa martedì 13 settembre in piazza del Municipio dove vince il titolo più ambito, quello di miss Emilia 2022, incoronata da un altra ferrarese, Giulia Leonardi, miss Emilia e miss Ferrara 2019. Virginia cede cosi il titolo di miss cinema Emilia-Romagna vinto in precedenza alla seconda classificata, la 18enne Lara Boselli, ballerina piacentina arrivata alle regionali con il titolo di Miss Piacenza conquistato nella sua città in Piazza Cavalli a fine luglio.

Ieri sera a Fano la giuria ha scelto le 21 finaliste, una per regione più miss Roma, e Virginia è tra loro, e sarà cosi tra le 21 più belle d’Italia, e l’unica Emiliano-Romagnola a prendere parte alla finalissima di Miss Italia che si terrà a Roma a fine ottobre.

L’esclusivista regionale Marco Pellegrini della Gym Events assieme allo staff composto dal direttore artistico Antonio Borrelli, dalla coordinatrice Yesi Phillips, oltre a Massimo Chiodi e Cristiano Federico Sandon, aveva inviato alle prefinali 14 prefinaliste regionali, tra 187 miss da tutta Italia; una curiosità, seconda classificata, dopo Virginia, ancora una volta, la piacentina Lara Boselli che accederà di diritto alle prefinali nazionali 2023, terza la faentina Greta Mamini, nipote di Monia Mamini miss Romagna 1999 che arrivò tra le prime 12 a miss Italia, Greta prenderà parte direttamente alle finali regionali nel 2023. Anche per loro Miss Italia…. continua!!

Foto gentilmente concesse da Paolo Nagliati.

