Miss Italia: tutte le prefinaliste Emiliano-Romagnole

Si sono concluse anche in Emilia-Romagna le finali regionali del concorso miss Italia, un lungo tour di oltre 30 tappe, curato dal talent scout Marco Pellegrini della Gym Events, esclusivista regionale del concorso miss Italia, con la direzione artistica di Antonio Borrelli ed il coordinamento di Yesi Phillips, iniziato il 29 aprile a Bellaria Igea Marina (Rn) che per quattro mesi ha toccato tutte le nove province della nostra Regione e di San Marino, con il suo epilogo a Sestola (Mo)dove il 26 agosto è stata eletta miss Emilia Romagna 2023, che accederà direttamente alla finalissima.

Cinque della provincia di Bologna e cinque da quella di Modena, tre da Reggio Emilia, tre da Piacenza, una sola riminese, ecco da sinistra nella foto le miss, che sono state presentate nei giorni scorsi in Piazza Pertini a sant’Agostino, frazione di Terre del Reno (Fe), in occasione dell’elezione di miss Sport Givova Emilia -Romagna, e che rappresenteranno la nostra regione alle prefinali:

Maya Corradini di Reggio Emilia miss Riviera Romagnola, eletta a Sestola (Mo)Martina Verasani di Modena, miss Colli Emiliano Romagnoli, eletta alla Sagra della Pera cocomerina a Le Ville di Montecoronaro (Fc). Greta Manghi di Bagnolo in Piano (Re) eletta miss Sorriso Emilia – Romagna a Gazzola (Pc), Filomena Esposito di Vignola (Mo) eletta miss Romagna sul lungomare di Cervia (Ra) c/o il ristorante dalla Dina, Alice Galante di Sassuolo (Mo) eletta miss Eleganza Emilia – Romagna a Guiglia (Mo), Miss Emilia- Romagna Greta Remorgida di Modena eletta a Sestola (Mo), Isabella Marchetti di Imola (Bo) eletta miss Sport Givova Emilia-Romagna a Sant’Agostino, comune di Terre del Reno (Fe), Lara Boselli di Piacenza, prefinalista nazionale 2022, Emma Brandt di Montecopiolo (Rn) eletta miss Parmigiano Reggiano eccellenza italiana eletta a Castelnovo ne’ Monti (Re), Elisa Rossi di Bologna, eletta miss Framesi Emilia Romagna a Vignola (Mo), Linda Bertolani di Montecchio Emilia (Re) eletta Emilia alla festa della Polenta di Cella di Noceto (Pr), Susanna Russo di Piacenza eletta Miluna Emilia- Romagna a Punta Marina terme (Ra), Margot Marchionni di Piacenza eletta miss Cinema Dr. Kleein Emilia-Romagna a Bedonia (Pr), Greta Bertoni di Castelfranco Emilia (Mo) eletta miss Rocchetta Bellezza a Pianello val Tidone (Pc) vincitrice anche della fascia di miss Social Emilia – Romagna, Veronica Passini di Marzabotto (Bo) eletta miss Corno alle Scale a Lizzano in Belvedere (Bo) e Sara Paioli di Anzola Emilia (Bo) vincitrice del titolo di miss Balsamico all’acetaia Leonardi di Formigine(Mo), infine Anna Foschi di Molinella (Bo) eletta miss San Marino al campo Reffi nella repubblica di San Marino , assente in quanto indisposta.

