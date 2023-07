Modifiche alla viabilità in via Baruffaldi per lavori stradali, dal 17 luglio per 3 settimane

Da lunedì 17 luglio 2023 – durata prevista dei lavori tre settimane

Inizia il cantiere per i lavori alla sede stradale da eseguire in Via Baruffaldi – da Via Bonzagni a Via Matteotti – per la manutenzione dei marciapiedi e altri lavori accessori, quali il ripristino localizzato di dissesti e l’installazione di caditoie aggiuntive rispetto alle pre-esistenti; per la fresatura e rifacimento del tappeto di usura dell’intera sezione stradale e per il rifacimento dell’attraversamento pedonale di collegamento tra i due portici di via Matteotti in cubetti di porfido.

L’ordinanza n. 151/2023 prevede, al fine di eseguire le opere di rifacimento della sede stradale di Via Baruffaldi – da Via Bonzagni a Via Matteotti, le seguenti prescrizioni dalle ore 8:00 di lunedì 17 luglio a fine lavori, previsti indicativamente della durata di 3 settimane:

intervento a) – manutenzione dei marciapiedi e altri lavori accessori – della durata indicativamente prevista di 2 settimane, sono ISTITUITI:

– UN DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PEDONALE (pedoni sul lato opposto)

– UN DIVIETO DI SOSTA con RIMOZIONE FORZATA per tutti i veicoli – eccetto i veicoli dell’impresa

– UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA nel tratto interessato

intervento b) – fresatura e rifacimento del tappeto di usura dell’intera sezione stradale – di Via Baruffaldi da Via Bonzagni a Via Matteotti, della durata indicativamente prevista di 3 giorni, sono ISTITUITI:

– UN DIVIETO DI CIRCOLAZIONE STRADALE per tutti i veicoli, eccetto residenti di Via Baruffaldi, e diversamente abili della Fondazione Zanandrea, compatibilmente ai lavori in corso, solo per entrare o uscire dal garage e a PASSO D’UOMO

– i veicoli che percorro Via Bonzagni, giunti all’intersezione con Via Baruffaldi, sono obbligati ad ANDARE DIRITTO

– UN DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI H24 con rimozione forzata per tutti i veicoli – eccetto i veicoli dell’impresa

intervento c) – rifacimento dell’attraversamento pedonale di collegamento tra i due portici di via Matteotti in cubetti di porfido – della durata indicativamente prevista di 1 settimana da svolgere anche congiuntamente alle opere di cui alla lettera a), sono ISTITUITI:

– UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA nel tratto interessato (Via Baruffaldi intersezione Via Matteotti) con circolazione ammessa alternativamente a destra o a sinistra rispetto all’asse stradale.

Al fine di garantire l’effettuazione dei lavori in sicurezza, sia per gli utenti della strada sia per gli operatori in cantiere, l’Impresa può riservarsi di interrompere la circolazione stradale, del tratto di Via Baruffaldi da Vicolo San Salvatore a Via Matteotti al fine di limitare la circolazione stradale ai soli residenti del tratto interessato dalla chiusura per raggiungere e uscire dal garage, ai titolari di attività e servizi presenti in Via Baruffaldi, Via Matteotti e Via Provenzali per la eventuale giornata del Giovedì

– DIVIETO DI SOSTA per tutti i veicoli – eccetto quelli dell’impresa esecutrice dei lavori – in Via Matteotti fronte civico 7 D – 7 E – 9 A (area riservata ai veicoli dell’Impresa)

