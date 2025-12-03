MOLINI PIVETTI: Presentato il primo Bilancio di Sostenibilità 2024

Questa mattina è stato presentato ufficialmente il primo Bilancio di Sostenibilità 2024 della Molini Pivetti di Renazzo, dopo i precedenti Report di Sostenibilità 2021 e 2023, e inaugurato il secondo molino rinnovato della sede di Renazzo, completando un importante piano di investimenti dedicato all’innovazione, all’efficienza energetica e alla qualità del processo produttivo.

L’evento si è svolto alla presenza del Sindaco del Comune di Cento, Edoardo Accorsi, insieme ai collaboratori, ai partner di filiera, alla stampa e alla società di consulenza Circularity, che ci ha affiancati nel percorso di redazione del Bilancio.

“Un traguardo che si inserisce nell’anno del nostro 150° anniversario e che racconta, con dati concreti, una visione precisa: creare valore condiviso, mettendo al centro le persone, il territorio e il rispetto della terra.”

Nel 2024 oltre il 93% del valore economico generato è stato redistribuito agli stakeholder, a conferma di un modello di crescita responsabile, trasparente e profondamente radicato nella comunità.

Mi piace: Mi piace Caricamento...