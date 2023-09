Music Crab, Food & Drink ai LIDI di Comacchio – le iniziative fino al 5 novembre 2023

Music Crab and Food – presentata stamani al ristorante Sayonara agli Estensi – nasce anche con l’obiettivo di contrastare- per quanto possibile – a colpi di manicaretti – la proliferazione del granchio blù.

Dal 22 settembre al 5 novembre la manifestazione ha lo scopo di realizzare – nei locali che aderiranno – momenti conviviali e degustazioni con piatti che abbiano a tema l’invasivo crostaceo e nel contempo promuovano e valorizzino tutte le prelibatezze storiche che hanno reso famosa la nostra costa, in primis l’anguilla e le vongole, il tutto accompagnato dai tradizionali vini delle Sabbie.

“Un ulteriore progetto sulla nostra costa – commenta Matteo Musacci, presidente provinciale di Fipe Confcommercio Ferrara – che ha lo scopo di contrastare, favorendone il consumo – a partire dai ristoranti e poi anche domestico – del granchio blù – una specie altamente invasiva e che sta distruggendo purtroppo le specie autoctone”

“Questa iniziativa vuole davvero rinforzare la nostra proposta di allungare la stagione turistica – spiega Gianfranco Vitali, presidente della delegazione Ascom a Comacchio – e si unisce alla classica sagra dell’Anguila che peraltro partirà a giorni e creare così un ulteriore attrattiva per quanti visiteranno il nostro territorio. Un iniziativa collaterale a cura degli stessi locali che hanno sostenuto in maniera condivisa e diffusa la promozione del progetto. Riprendiamo così il senso della Delta Rock Week della primavera scorsa”.

La zona di riferimento saranno tutti i lidi di Comacchio ai quali verrà aggiunto anche Goro e l’area dell’abbazia di Pomposa. La manifestazione gastronomica e musicale – che ha il patrocinio del Comune di Comacchio- è curata dal punto di vista logistico dall’agenzia Starman di Franco Casoni (cell.347.2289445 – tommasotelevision@libero.it).

L’elenco delle attività aderenti (al momento una decina) ed il programma in dettaglio sarà aggiornato via via sulla pagina Facebook creata ad hoc “Music Crab, Food & Drink”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...