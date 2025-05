Musica e Arte a Cento ” U N SECOLO DI MUSICA” orchestra e pianoforte -Mozart e Brahms-giovedì 29 maggio ore 21-Chiesa S.Biagio-Cento

GRANDI EVENTI di MUSICA E ARTE A CENTO.

Giunge al termine “Musica e Arte a Cento” la rassegna concertistica (giunta alla sua terza edizione) che ha riscontrato sin dal primo anno un alto gradimento ed una vasta partecipazione di pubblico. La rassegna è nata sia per una sempre maggior diffusione della cultura musicale, sia per una più ampia valorizzazione del patrimonio artistico centese; partner fondamentale di questo progetto è stato, sin dall’inizio, il Comune di Cento.



Giovedì 29 maggio, presso la Collegiata di S.Biagio di Cento, alle ore 21, si terrà il concerto “Un secolo di musica” la Harvestehuder Sinfonieorchester orchestra con Ludovico Falqui Massidda al pianoforte, diretti da Massimo Alessio Taddia interpreteranno brani di Mozart e Brahms.

In programma: W. A. Mozart – Don Giovanni – Ouverture, W. A. Mozart – Concerto per pianoforte e orchestra KV 503 e J. Brahms – Sinfonia n. 2 in Re maggiore Op. 73.

Info biglietti : presso la Biglietteria del Centro Pandurera di Cento (aperta la pubblico il venerdì dalle 16.30 alle 19.30 e il sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30). La sera del concerto, direttamente presso la Chiesa di S.Biagio dalle ore 20.

biglietteria@fondazioneteatroborgatti.it

051/6843292

