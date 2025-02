Nasce AgriFocus, il format divulgativo e formativo promosso da Confagricoltura Ferrara

AgriFocus è il titolo del rinnovato format con cui Confagricoltura Ferrara divulgherà contenuti a carattere tecnico e agronomico rivolti a tutti gli interessati. Si partirà ufficialmente giovedì 20 febbraio alle 17,30, presso la Sala conferenze di via Bologna 637/b a Chiesuol del Fosso, con il primo appuntamento ufficiale focalizzato sulla frutticoltura e sulle possibili risposte ai nuovi problemi fitosanitari emergenti. In apertura: l’intervento introduttivo del presidente Francesco Manca a cui farà seguito quello di Danilo Tamisari, presidente della sezione Frutticola Regionale e Provinciale di Confagricoltura. A seguire gli interventi di Marco Garutti, Giorgio Zaniboni e Stefano Pasquini, di FMC Agro Italia.

“Desideriamo proporre percorsi divulgativi possibilmente anche con un taglio formativo – ha preannunciato Manca nel corso dei recenti incontri sul territorio organizzati da Confagricoltura Ferrara per i propri soci – fornendo informazioni e aggiornamenti in modo diretto, attraverso la divulgazione di buone pratiche sui vari temi che di volta in volta verranno trattati, anche con l’ausilio di testimonianze e storie imprenditoriali di successo”.

Il programma di AgriFocus prevede incontri a cadenza periodica, “un modo per offrire agli imprenditori ulteriori stimoli e motivazioni, anche per migliorare e innovare le nostre aziende” ha infine aggiunto il presidente, anticipando i successivi due appuntamenti con AgriFocus: la barbabietola da zucchero ed il suo impiego nella filiera agro energetica; la preservazione della fertilità del suolo e delle caratteristiche del terreno attraverso le colture di copertura con finalità anti erosiva e anti lisciviazione.

