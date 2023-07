NASCE “SELLA CENTO”: IL GRUPPO SELLA NUOVO MAIN SPONSOR DELLA BENEDETTO XIV

La Benedetto XIV è lieta di annunciare che il Gruppo Sella, uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani, è il nuovo main sponsor biancorosso.

Da questa stagione, il marchio Sella apparirà, quindi, sulle maglie da gioco, sul materiale tecnico e nel palazzetto, legandosi al nome della Benedetto XIV per dare vita alla “Sella Cento”.

“Sono felice di poter annunciare questo accordo, così importante per la nostra Società”, ha commentato il Presidente della Benedetto XIV Dott. Gianni Fava. “Il Gruppo Sella è da oltre 450 anni sinonimo di serietà, di innovazione e di intraprendenza, valori che la Benedetto XIV, ogni giorno, porta con sé tanto sul campo da gioco quanto nella comunità di Cento, sui territori limitrofi ed in tutta Italia.

Il Gruppo Sella ha come obiettivo quello di generare un patrimonio non solo economico, ma anche in termini di valorizzazione del territorio, della comunità e del talento: questi obiettivi ci accomunano e rendono il Gruppo Sella il partner ideale per la Benedetto XIV”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...