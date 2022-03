Necessario un tavolo di coordinamento sulla Ferrara Mare – Ascom Comacchio chiede chiarezza

Il nodo dei cantieri previsti sulla superstrada “Ferrara Mare” preoccupa, legittimamente, i piani del turismo balneare e non solo. “Abbiamo avuto notizia di cantieri nelle prossime settimane avrebbero come oggetto la Ferrara Mare – questo intervento creerebbe un ostacolo – esprime tutta la sua preoccupazione Gianfranco Vitali, presidente della delegazione Ascom Confcommercio di Comacchio – è evidente a tutti come quel raccordo autostradale sia nei fatti l’unico collegamento diretto dei grandi flussi turistici sulla nostra costa. Creare colli di bottiglia od interruzioni in questi mesi cruciali è un evenienza da valutare mettendo in campo tutti gli sforzi possibili per facilitare il traffico – prosegue – abbiamo raccolto in questo senso i fortissimi timori dei tanti operatori turistici e balneari che vivono peraltro con le loro imprese già da marzo del 2020, un momento di particolare complessità. Ci coordineremo con tutti i soggetti Pubblici e Privati per chiedere chiarezza ed ufficialità ad ANAS rispetto ai tempi e modi di realizzazione di tali lavori. E sopratutto chiederemo che tali interventi si fermino nel corso dei fine settimana quando abbiamo in particolare l’afflusso verso le località delle nostra costa. In un momento di gravi difficoltà del comparto turistico ed economico questi interventi devono essere coordinati” conclude il presidente Vitali (foto).

