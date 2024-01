NEL MODENESE ARRIVANO I DRONI DELLA POLIZIA LOCALE

SAN FELICE, CAVEZZO, FINALE EMILIA, MEDOLLA, CAMPOSANTO, SAN PROSPERO, CONCORDIA E SAN POSSIDONIO – Non solo autovelox e telecamere ai varchi dei paesi. La polizia locale vola alto: entro l’estate nella Bassa arriva un drone a servizio degli agenti del corpo intermunicipale Unione Comuni Area Nord.

Finanziato da un bando regionale, il drone permetterà di monitorare dall’alto le arterie principali del nostro territorio, da San Felice a Cavezzo passando per Finale Emilia, Medolla, Camposanto, San Prospero, Concordia e San Possidonio. Nuove tecnologie per controlli più efficaci e puntuali su quanto avviene in strada. Il drone sarà impiegato sugli incidenti, per la ricerca delle persone scomparse, per monitorare i luoghi del degrado e per tante altre funzioni. In questo momento si sta formando il personale: serve il brevetto per guidare questi mini elicotteri dotati di fototelecamera, è stato spiegato sabato mattina alla festa della Polizia Locale Ucman dove è stato annunciato l’acquisito del drone. Il corpo quest’anno verrà rafforzato con l’arrivo di altri 6 agenti. «Per l’impiego del drone – spiega il Comandante della Polizia Locale Ucman Donato Caccavone, insediatosi da inizio novembre – stiamo procedendo con gli atti, mentre contestualmente si sta curando la formazione del personale ed un operatore ha già conseguito il patentino rilasciato da Enav». Fonte sulpanaro.net

