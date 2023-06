NIENTE BANDIERE A MEZZ’ASTA A CENTO: Caldarone (fdi) “ho segnalato al Prefetto”

A seguito della scomparsa del Sen. Silvio Berlusconi, già Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata disposta, dal 12 al 14 giugno 2023, l’esposizione a mezz’asta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici dell’intero territorio nazionale e sulle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero.

Con rammarico, il Comune di Cento non ha provveduto ad esporre le bandiere a mezz’asta negli edifici pubblici in segno di lutto Nazionale.

Ho provveduto ad inoltrare la segnalazione in Prefettura, affinché intervengano per ripristinare il giusto rispetto Istituzionale.

